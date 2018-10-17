Происшествия
Очевидец трагедии в Керчи: «Увидел людей без ног, без рук»
На YouTube появился комментарий одного из очевидцев произошедшего в Керчи, который прибыл на место трагедии уже после взрыва.
Мужчина, который представился как повар Сергей, рассказал, что услышал взрыв около колледжа и пошел посмотреть, что там произошло. Увиденное он лаконично описал как «хлопок и выстрелы».
По его словам, пострадавших было 30. Для их доставки в больницу использовали и скорые, и общественный транспорт. Очевидец отметил, что сейчас около колледжа «все чисто», а сразу после взрыва около здания он увидел «людей без рук и ног».
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Справка:
Взрыв в Керченском политехническом колледже (улица Войкова, 1) прогремел 17 октября около полудня. По предварительной информации, погибли 10 человек, около 50 ранены. Кроме того, порядка 15 человек числятся пропавшими без вести.
По информации Национального антитеррористического комитета, в учебном заведении было приведено в действие неизвестное взрывное устройство.
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