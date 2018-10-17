Очевидец трагедии в Керчи: «Увидел людей без ног, без рук»

На YouTube появился комментарий одного из очевидцев произошедшего в Керчи, который прибыл на место трагедии уже после взрыва.

Мужчина, который представился как повар Сергей, рассказал, что услышал взрыв около колледжа и пошел посмотреть, что там произошло. Увиденное он лаконично описал как «хлопок и выстрелы».

По его словам, пострадавших было 30. Для их доставки в больницу использовали и скорые, и общественный транспорт. Очевидец отметил, что сейчас около колледжа «все чисто», а сразу после взрыва около здания он увидел «людей без рук и ног».

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