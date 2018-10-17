Происшествия
Следственный комитет официально признал взрыв в Керчи террористическим актом
Уголовное дело после гибели минимум десяти человек в политехническом колледже в Крыму квалифицировано как террористический акт.
Об этом 17 октября сообщает Следственный комитет РФ. Уголовное дело возбуждено по 205 статье УК РФ – террористический акт. По предварительной информации, эпицентр взрыва находился в столовой колледжа, сработало неустановленное устройство, начиненное металлическими предметами.
В организованную следственную группу входят сотрудники СК, МВД и ФСБ.
Количество жертв и пострадавших Следком не уточняет.
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Справка:
Взрыв в Керченском политехническом колледже (улица Войкова, 1) прогремел 17 октября около полудня. По предварительной информации, погибли 10 человек, около 50 ранены. Кроме того, порядка 15 человек числятся пропавшими без вести.
По информации Национального антитеррористического комитета, в учебном заведении было приведено в действие неизвестное взрывное устройство.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту гибели людей. На полуостров вылетели следователи и криминалисты из Москвы.