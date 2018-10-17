Полиция нашла чем ответить высокомерным мажорам на «Бентли». Они разбросали деньги на Невском, а полицейские подобрали им статью

Сотрудники дорожной полиции установили владельцев и водителей иномарок «Бентли Мульсанн» и «Рендж Ровер», которые на днях демонстративно раскидали деньги возле Гостиного Двора. Двоим петербуржцам выписан штраф за нарушение ПДД. «Фонтанка» узнала, что бизнесменам готовит экономическая полиция Петербурга, если аттракционы неслыханной щедрости продолжатся.

По информации «Фонтанки», 16 октября сотрудники ГИБДД Центрального района Петербурга вызвали двух предпринимателей, после чего каждый был оштрафован на три тысячи рублей в соответствии с частью 1.2 статьи 12.17 КоАП – «Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами, совершенное в городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге».

По данным «Фонтанки», это и были те двое водителей, которые 11 октября возле Гостиного Двора разбрасывали деньги.

Наше издание сообщало, что в Петербурге юноша в искристой маске, проезжая на «Бентли» по Невскому проспекту, выкинул крупную сумму денег – соответствующий видеоролик появился в инстаграме RichRussianKids 12 октября. Чтобы шоу увидело как можно больше зрителей, авторы вирусного ролика запросили поддержки у администраторов популярного сообщества «ДТП и ЧП|Санкт-Петербург», предлагая заплатить за публикацию. Те отказались.

Как стало известно «Фонтанке», ролик посмотрело руководство ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, после чего в полицию Центрального района поступило указание выявить возможные нарушения ньюсмейкеров. Как нашему изданию сообщили в полицейском главке, «для кого-то это смешно, для кого-то – обыкновенное хамство».

– Но раз нет закона, запрещающего кидаться деньгами, можно посмотреть на правила дорожного движения. Они же для всех, – объяснил собеседник «Фонтанки».

По информации нашего издания, сотрудники ДПС подняли записи видеокамер возле Гостиного Двора, где отчетливо увидели госномера «Бентли Мульсанн» и « Рендж Ровера», которые около 18 часов 11 октября принимали участие в представлении. Так как иномарки двигались по полосе общественного транспорта, то владельцы были установлены и вызваны в районный отдел ГИБДД.

По данным «Фонтанки», штрафы по три тысячи рублей наложены на петербуржцев Александра Аристархова и Евгения Куликова.

Что касается мотивов поступка, то, хотя это и не относится к административному наказанию, тем не менее вопрос им был задан. Однако бизнесмен Аристархов рассказал полицейским, что сдал две машины в аренду за 25 тысяч рублей неизвестному человеку и именно для снятия ролика. Сам же он владелец компании, предоставляющей на время автомобили премиум-класса.

Как поняла «Фонтанка», если публичные акции аналогичной скандальности повторятся на иномарках Аристархова, то нарушения уже могут поискать оперативники экономической полиции.

– Смотрите сами: человек сдает что-то в аренду, а деньги получает кешем и не проводит по документам. Это налоговое нарушение. Пусть маленькое, а побеспокоить на законных основаниях можно, – предсказали журналисту «Фонтанки» в ГУ МВД.