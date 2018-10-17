К зданию Керченского политеха подогнали боевую технику. Расчищать завалы будут более 200 военнослужащих

Боевую технику подогнали к зданию Керченского политехнического колледжа в Крыму, где произошел взрыв.

Видео публикуют в соцсетях.

«Более 200 военнослужащих Южного военного округа и около 10 единиц тяжелой техники по указанию командующего войсками ЮВО направлены для оказания помощи аварийным службам города Керчь по расчистке завала на месте взрыва политехнического техникума по улице Войкова, дом 1», – подтверждает пресс-служба округа.

При этом первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов заявил, что в крымском колледже был совершен теракт, передает ТАСС. «Могу сказать, что подразделения Росгвардии выполняют функционал по ликвидации последствий [этого] террористического акта», — сказал он.

Меликов отметил, что взорвалось самодельное взрывное устройство.