«Настоящий теракт, как в Беслане». Директор керченского колледжа рассказала о произошедшем

Директор Керченского политехнического колледжа Ольга Гребенникова рассказала о трагедии. Видеозапись опубликована днем 17 октября на Youtube.

«Трупов полно. Настоящий теракт. Ворвались через 5 или 10 минут после моего отъезда. Взорвали. Повылетали все стекла. Взорвали холл. Бегали потом, бросали какие-то взрывные пакеты. Потом с автоматами, или я не знаю с чем, бегали по второму этажу, открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти», – заявила Гребенникова.

И уточнила, что произошедшее — это «настоящий теракт, как в Беслане».

Сама Гребенникова, по ее словам, около 11 часов поехала в БТИ подписывать договор, поэтому на месте трагедии ее не было. «Наверное, я сейчас была бы трупом», – заметила женщина, едва сдерживая слезы.

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