Происшествия
«Настоящий теракт, как в Беслане». Директор керченского колледжа рассказала о произошедшем
Директор Керченского политехнического колледжа Ольга Гребенникова рассказала о трагедии. Видеозапись опубликована днем 17 октября на Youtube.
«Трупов полно. Настоящий теракт. Ворвались через 5 или 10 минут после моего отъезда. Взорвали. Повылетали все стекла. Взорвали холл. Бегали потом, бросали какие-то взрывные пакеты. Потом с автоматами, или я не знаю с чем, бегали по второму этажу, открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти», – заявила Гребенникова.
И уточнила, что произошедшее — это «настоящий теракт, как в Беслане».
Сама Гребенникова, по ее словам, около 11 часов поехала в БТИ подписывать договор, поэтому на месте трагедии ее не было. «Наверное, я сейчас была бы трупом», – заметила женщина, едва сдерживая слезы.
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Справка:
Взрыв в Керченском политехническом колледже (улица Войкова, 1) прогремел 17 октября около полудня. По предварительной информации, погибли 10 человек, около 50 ранены. Кроме того, порядка 15 человек числятся пропавшими без вести.
По информации Национального антитеррористического комитета, в учебном заведении было приведено в действие неизвестное взрывное устройство.
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