Происшествия
В больницах Керчи — 40 пострадавших в результате теракта
40 человек находятся в больницах после взрыва в Керченском политехническом колледже Крыма.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы республики. СМИ пишут о том, что у всех раненых — минно-взрывные травмы. Якобы на рентген-снимках пострадавших видны болты и шурупы.
Всего в результате трагедии погибло 10 человек, около 50 ранены. Список может вырасти: более десятка учащихся колледжа числятся пропавшими без вести. Идет разбор завалов.
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Справка:
Взрыв в Керченском политехническом колледже (улица Войкова, 1) прогремел 17 октября около полудня. По предварительной информации, погибли 10 человек, около 50 ранены. Кроме того, порядка 15 человек числятся пропавшими без вести.
По информации Национального антитеррористического комитета, в учебном заведении было приведено в действие неизвестное взрывное устройство.
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