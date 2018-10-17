В больницах Керчи — 40 пострадавших в результате теракта

40 человек находятся в больницах после взрыва в Керченском политехническом колледже Крыма.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы республики. СМИ пишут о том, что у всех раненых — минно-взрывные травмы. Якобы на рентген-снимках пострадавших видны болты и шурупы.

Всего в результате трагедии погибло 10 человек, около 50 ранены. Список может вырасти: более десятка учащихся колледжа числятся пропавшими без вести. Идет разбор завалов.

Все новости о ЧП в Крыму – в нашей трансляции.