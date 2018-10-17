Взрыв и стрельба в Политехническом колледже в Керчи. Онлайн-трансляция

В Политехническом колледже в Керчи произошел взрыв. Есть погибшие и пострадавшие. Национальный антитеррористический комитет заявил о теракте. «Фонтанка» в режиме онлайн рассказывает и показывает, что происходит на месте ЧП в Крыму.

17 октября, 16:04 По информации «Фонтанки», Росляков жил с родителями в пяти километрах от колледжа. Его родители не владеют бизнесом. Сам стрелок регулярно совершал поездки через Керченский пролив и обратно.

17 октября, 16:01 Специалисты обнаружили в колледже в Керчи взрывное устройство, его сейчас изучают, сообщил представитель Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский в эфире телеканала РБК.

17 октября, 15:59 Керченская больница:

17 октября, 15:44 Галина, сотрудник Морского Технологического Университета в Керчи также рассказала «Фонтанке» подробности ЧП: «Наш Университет находится в другой части города. Километрах в десяти от места теракта. О взрыве мы узнали от друзей и родственников. К нам в Университет никто из правоохранителей до сих пор не приезжал. Никакой эвакуации наших студентов не было, но у нас и пары закончились к тому времени, когда мы узнали про взрыв. Общественный транспорт у нас в районе продолжает ходить. Обычно мы не слышим здесь ни пожарных, ни скорую, но сегодня сирены были слышны и в нашем районе. О решениях власти мы пока ничего не знаем. Про траур узнала от вас. Ходят слухи, что в городе могут объявить комендантский час. Те кто хотел посеять панику добились своего. Мы тут все паникуем, но вроде бы все наши близкие не пострадали».

17 октября, 15:41 Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело, возбужденное по результатам ЧП в керчеснком колледже. Первоначальная статья о теракте сменилась убийством.

17 октября, 15:36 Дмитрий, штурман судна торгового флота рассказал «Фонтанке», что происходит в Керчи. «Мы слышали взрыв с коллегами. Я в этот момент находился в районе Гагаринского кольца. Это примерно километров 5. Но мы не придали значения взрыву, потому что у нас тут сапёры периодически взрывают свои находки. Через два часа мы ездили в центр города, но проехать было невозможно. Там и так обычно пробки, но сегодня ещё больше. Городская больница, куда везли раненых, в центре. Сейчас пробок уже нет. Людей с оружием на улицах, каких-то специальных силовиков мы не видели. Максимум несколько автомобилей МЧС. По радио сообщалось, что для проверки зданий могут даже привлекать моряков, потому что специалистов не хватает. Про траур узнали из телевизора. По радио говорят, что паники в городе нет, но это похоже скорее на пропаганду. Я знаю, что все кто смог из родителей позабирали детей из школ. Уже сообщили, что в ближайшие дни школы будут закрыты. Кому выгодно устроить этот теракт в моей семье не обсуждают, но по радио говорили, что кто-то на месте теракта требовал, чтобы ему дали оружие. Мы реально опасаемся, что теперь могут закрыть границу с Украиной, а у нас многие ездят в Киев и обратно. Человеческие связи никуда не ушли. У нас билеты куплены в Киев, гостиница забронирована».

17 октября, 15:23 Глава Крыма Сергей Аксенов в комментарии СМИ добавил, что подозреваемый учился в этом же колледже на четвертом курсе. Следственный комитет уточняет его имя. По данным ведомства, это Владислав Росляков. Его тело обнаружили с огнестрельным ранениями. В СК рассказали, что все погибшие также скончались от огнестрельных ранений, что подтверждает первоначальные сообщения очевидцев о стрельбе в здании колледжа.

17 октября, 15:08 По информации «Фонтанки», в Керчи наблюдаются проблемы с сотовой связью. До людей в городе невозможно дозвониться.

17 октября, 15:07 Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что устроивший теракт в керченском колледже найден мертвым. По его данным, в результате взрыва погибли 18 человек.

17 октября, 14:55 Правоохранительные органы подозревают в организации взрыва ученика колледжа, рассказал РБК источник в МВД. «Из показаний учеников стало ясно, что один из учеников незадолго до взрыва оставил в столовой рюкзак, — говорит собеседник, — также ученики рассказали, что слышали это этого молодого человека, что он проводит опыты со взрывчатыми веществами».

17 октября, 14:42 В СМИ появились фото подозреваемого в организации взрыва. На них изображен светловолосый подросток, лет пятнадцати на вид. Студенты колледжа якобы опознали его и говорят, что он неоднократно появлялся в учебном заведении. Также со слов очевидцев известно, что в колледже не было серьезной охраны, а на вахте сидела пожилая женщина.

17 октября, 14:40 МЧС России заявило, что в Крыму введен режим чрезвычайной ситуации. По данным Следственного комитета, число погибших при теракте увеличилось до 13 человек. Большинство из них подростки.

17 октября, 14:39

17 октября, 14:36 Глава Крыма Сергей Аксенов объявил на полуострове трехдневный траур.

17 октября, 14:35 По предварительным данным, неустановленное взрывное устройство, начиненное металлическими предметами, сработало в столовой колледжа, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

17 октября, 14:29 Жители Керчи говорят, что в городе эвакуируют учеников из школ, а также малышей из детских садов. В министерстве образования Крыма заявили, что официального распоряжения не давали, но родители вправе решить это самостоятельно.

17 октября, 14:26 Прямой эфир из Керчи:

17 октября, 14:22 Следственный комитет квалифицировал взрыв как теракт. По последним данным, в результате взрыва погибли десять человек и пострадали под сорок. Под завалами в колледже людей не обнаружили, сообщает ТАСС.

17 октября, 14:18 Замглавы Росгвардии Сергей Меликов на пресс-конференции в Москве назвал случившееся в Керчи террористическим актом. «Мы участвуем в ликвидации последствий террористического акта», — заявил он РБК.

17 октября, 14:14 В Крым направили следователей и криминалистов из Москвы. В пабликах Керчи в социальных сетях распространяют информацию, что у пострадавших якобы минно-взрывные травмы.

17 октября, 14:13

17 октября, 14:12 Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели людей в результате взрыва в Керчи. Президент России Владимир Путин поручил Минздраву России и МЧС России, спасательным службам принять экстренные меры по оказанию помощи пострадавшим. При необходимости обеспечить срочную транспортировку в ведущие медицинские заведения России в других городах. Также Путин поручил ФСБ и следственным органам «принять меры по установлению причин произошедшего». «Версия теракта рассматривается», – уточнил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

17 октября, 14:10 Очевидцы сообщают, что взрыву предшествовала стрельба в здании учебного учреждения. Также местные СМИ передают информацию о том, что силовики разыскивают молодого человека 20-25 лет. На место стянуты спецслужбы.

17 октября, 14:07

17 октября, 14:04 По последней информации, в результате взрыва погибли десять и пострадали сорок человек. Первоначальная версия заключалась во взрыве бытового газа, однако быстро стало известно, что здание не газифицировано. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что взрыв в политехническом колледже был вызван «подрывом неустановленного взрывного устройства».