Путину доложили о взрыве в Керчи. Президент раздал поручения Минздраву, МЧС и ФСБ

Взрыв в политехническом колледже Керчи прокомментировал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом 17 октября сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Песков заявил, что президенту доложили о происшествии «по линии разных служб».

«Президент глубоко соболезнует тем, кто потерял своих родных и близких. Президент поручил Минздраву России и МЧС России, спасательным службам принять экстренные меры по оказанию помощи пострадавшим. При необходимости обеспечить срочную транспортировку в ведущие медицинские заведения России в других городах», – сказал Песков.

Также Путин поручил ФСБ и следственным органам «принять меры по установлению причин произошедшего». «Версия теракта рассматривается», – уточнил Дмитрий Песков. Отметим, Национальный антитеррористический комитет уже подтвердил, что в здании колледжа произошел подрыв неустановленного взрывного устройства. Напомним, взрыв в Керченском политехническом колледже прогремел 17 октября около полудня. В результате, по предварительной информации, погибли 10 человек, еще 50 пострадали.