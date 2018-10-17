От 5 до 330 тысяч рублей: ценники на автомобили в России переписали 33 компании

Среди официально представленных в России автомобильных марок за месяц с 16 сентября по 15 октября цены на новые легковушки изменили 33 автопроизводителя. Причем некоторые корректируют цены на свои автомобили второй месяц подряд, сообщает 17 октября аналитическое агентство «Автостат».

У некоторых марок автомобили подорожали не более чем на 10 тысяч рублей. Например, внедорожники Chevrolet Niva и UAZ Hunter прибавили в цене по 5 тысяч рублей. А кроссовер Citroen С3 Aircross, четыре модели Renault и две модели «АвтоВАЗа» – LADA Vesta и LADA Largus – по 10 тысяч рублей.

Гораздо ощутимее оказалась прибавка к стоимости у китайских брендов. Так, цены на внедорожник Foton Sauvana выросли сразу на 140-170 тысяч рублей, а кроссовер Changan CS35 стал дороже на 160-185 тысяч рублей.

Некоторые автопроизводители переписывают ценники уже второй месяц подряд. Еще одно подорожание претерпел весь модельный ряд Mazda. На этот раз – на 12-40 тысяч рублей. Также большая часть моделей Toyota прибавила в цене по 11-49 тысяч рублей. А пять моделей Ford, как и в начале сентября, – по 9-40 тысяч рублей.

Те компании, которые ранее откладывали повышение цен, теперь поменяли их или сразу на весь модельный ряд, или на большую его часть. Так, все кроссоверы Jeep стали дороже на суммы от 15 до 250 тысяч рублей. Автомобили Mitsubishi – на 10-30 тысяч рублей. Audi переписала цены сразу на 18 моделей, прибавив от 25 до 330 тысяч рублей. А у еще баварской BMW с начала октября сменилась стоимость девяти моделей – они подорожали на 20-150 тысяч рублей.