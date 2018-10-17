Происшествия
СК возбудил дело по факту взрыва в Керчи. На место летят следователи из Москвы
Уголовное дело по факту взрыва в Керченском политехническом колледже, в результате которого погибли люди, возбуждено Следственным комитетом РФ, сообщает днем 17 октября официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Расследовать дело будет центральный аппарат СК. На место уже направлены следователи и криминалисты из Москвы. При этом по какой статье возбудили дело – неизвестно.
Ранее Национальный антитеррористический комитет заявил: причиной гибели 10 человек стал взрыв неустановленного предмета.
Справка:
Взрыв в Керченском политехническом колледже (улица Войкова, 1) прогремел 17 октября около 12:20. По предварительной информации, погибли 10 человек, около 50 ранены. Кроме того, порядка 15 человек числятся пропавшими без вести.
Очевидцы сообщают, что взрыву предшествовала стрельба в здании учебного учреждения. Также местные СМИ передают информацию о том, что силовики разыскивают молодого человека 20-25 лет.