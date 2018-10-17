СК возбудил дело по факту взрыва в Керчи. На место летят следователи из Москвы

Справка:

Взрыв в Керченском политехническом колледже (улица Войкова, 1) прогремел 17 октября около 12:20. По предварительной информации, погибли 10 человек, около 50 ранены. Кроме того, порядка 15 человек числятся пропавшими без вести.

Очевидцы сообщают, что взрыву предшествовала стрельба в здании учебного учреждения. Также местные СМИ передают информацию о том, что силовики разыскивают молодого человека 20-25 лет.