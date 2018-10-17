«Уральские авиалинии» предлагают билеты по субсидированным тарифам

фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"

В наличии авиабилеты по льготным тарифам от 1700 рублей в Калининград и от 5000 рублей на Дальний Восток.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» осуществляет продажу авиабилетов по субсидированным тарифам в рамках обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров из Калининграда и Дальнего Востока.

Льготные тарифы действуют на следующие направления:

Москва – Калининград, Калининград – Москва – от 1 700 руб.;

Санкт-Петербург – Калининград, Калининград – Санкт-Петербург – от 1 700 руб.;

Чита – Екатеринбург, Екатеринбург – Чита – от 5 000 руб.;

Чита – Москва, Москва – Чита – от 6 200 руб.;

Благовещенск – Москва, Москва – Благовещенск – от 6 400 руб.

Благовещенск – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Благовещенск (трансферный рейс) – от 6 500 руб.;

Благовещенск – Сочи, Сочи – Благовещенск (трансферный рейс) – от 9 500 руб.;

Благовещенск – Симферополь, Симферополь – Благовещенск (трансферный рейс) – от 9 800 руб.;

Владивосток – Екатеринбург, Екатеринбург – Владивосток – от 6 400 руб.;

Владивосток – Новосибирск, Новосибирск – Владивосток – от 5 900 руб.;

Владивосток – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Владивосток – от 7 500 руб.;

Иркутск – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Иркутск – от 6 300 руб.;

Хабаровск – Екатеринбург, Екатеринбург – Хабаровск – от 6 200 руб.;

Хабаровск – Новосибирск, Новосибирск – Хабаровск – от 5 700 руб.;

Хабаровск – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Хабаровск – от 7 300 руб.;

Осуществить вылеты можно по 1 декабря 2018 года, период продаж по 1 декабря 2018 года.

Приобрести билеты по специальному тарифу могут граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы всех возрастов и сопровождающие их лица, сопровождающие детей-инвалидов, инвалиды с детства II и III группы. Купить авиабилеты по субсидированным тарифам можно в любых авиакассах при наличии документов, подтверждающих право на субсидию.

Справка:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» – одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли 8 000 474 человека (+23,7% к показателям 2016 года).

Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «National Geographic Traveler Awards», «Время инноваций» и др.

География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 46 авиалайнеров (24 А320, 15 А321 и 7 А319).