18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+13°C
/ Завтра: +14
$ 65.40р
75.65р
16:18 17.10.2018
Расширенный поиск
Срочно

Взрыв и стрельба в Политехническом колледже в Керчи. Онлайн-трансляция

Туризм
Публикуется на правах рекламы
17.10.2018 15:43
Печать

«Уральские авиалинии» предлагают билеты по субсидированным тарифам

«Уральские авиалинии» предлагают билеты по субсидированным тарифам

фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"

В наличии авиабилеты по льготным тарифам от 1700 рублей в Калининград и от 5000 рублей на Дальний Восток.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» осуществляет продажу авиабилетов по субсидированным тарифам в рамках обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров из Калининграда и Дальнего Востока.

Льготные тарифы действуют на следующие направления:

  • Москва – Калининград, Калининград – Москва – от 1 700 руб.;
  • Санкт-Петербург – Калининград, Калининград – Санкт-Петербург – от 1 700 руб.;
  • Чита – Екатеринбург, Екатеринбург – Чита – от 5 000 руб.;
  • Чита – Москва, Москва – Чита – от 6 200 руб.;
  • Благовещенск – Москва, Москва – Благовещенск  – от 6 400 руб.
  • Благовещенск – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Благовещенск (трансферный рейс) – от 6 500 руб.;
  • Благовещенск – Сочи, Сочи – Благовещенск (трансферный рейс) – от 9 500 руб.; 
  • Благовещенск – Симферополь, Симферополь – Благовещенск (трансферный рейс) – от 9 800 руб.;
  • Владивосток – Екатеринбург, Екатеринбург – Владивосток – от 6 400 руб.;
  • Владивосток – Новосибирск, Новосибирск – Владивосток – от 5 900 руб.;
  • Владивосток – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Владивосток – от 7 500 руб.;
  • Иркутск – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Иркутск – от 6 300 руб.;
  • Хабаровск – Екатеринбург, Екатеринбург – Хабаровск – от 6 200 руб.;
  • Хабаровск – Новосибирск, Новосибирск – Хабаровск – от 5 700 руб.;
  • Хабаровск – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Хабаровск – от 7 300 руб.;

Осуществить вылеты можно по 1 декабря 2018 года, период продаж по 1 декабря 2018 года.

Приобрести билеты по специальному тарифу могут граждане РФ в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины в возрасте свыше 60 лет, инвалиды I группы всех возрастов и сопровождающие их лица, сопровождающие детей-инвалидов, инвалиды с детства II и III группы. Купить авиабилеты по субсидированным тарифам можно в любых авиакассах при наличии документов, подтверждающих право на субсидию.

Справка:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» – одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года «Уральские авиалинии» перевезли 8 000 474 человека (+23,7% к показателям 2016 года).

Авиакомпания «Уральские авиалинии» многократный лауреат международных и национальных премий, среди которых: Национальная премия «Крылья России», «SafetyLeaders Awards», «Лучшие социальные проекты России», «National Geographic Traveler Awards», «Время инноваций» и др.

География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 46 авиалайнеров (24 А320, 15 А321 и 7 А319).

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
фото предоставлено авиакомпанией "Уральские авиалинии"
17.10.2018 15:43

«Уральские авиалинии» предлагают билеты по субсидированным тарифам

В наличии авиабилеты по льготным тарифам от 1700 рублей в Калининград и от 5000 рублей на Дальний Восток
фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
17.10.2018 13:19

Студенты Политеха вновь посетили строительную площадку Группы «Эталон»

15 октября на строительной площадке квартала «Галактика» состоялась экскурсия для иностранных и российских студентов первого и второго курсов магистратуры Инженерно-строительного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
АО «Строительный трест»
17.10.2018 11:51

Военная ипотека в ЖК «Город мастеров»

Вторая очередь жилого комплекса «Город мастеров» получила аккредитацию по программе «Военная ипотека».
17.10.2018 11:30

25 октября 2018 года

Интернет-газета «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Острова Северной Венеции» проводит круглый стол по теме: «Где жить на Васильевском острове»
ПСК
17.10.2018 11:28

ЖК Look получил премию Credo

Клубный дом Look строительной компании «ПСК» признан лучшим жилым комплексом бизнес-класса. Эту премию ему присудило жюри национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки Credo, который проводится с 2007 года
Setl City
16.10.2018 15:16

Продажи Setl City в 3-м квартале выросли почти на 30%

По результатам третьего квартала 2018 года, продажи в объектах Setl City в денежном выражении составили 21,4 млрд руб., что на 29,6% больше, чем в 3-м квартале 2017 г. и на 21,6% больше, чем во 2-м квартале этого года. В натуральных показателях продажи выросли на 26,9% до 207,2 тыс. кв. м.
фото предоставлено авиакомпанией «Россия»
16.10.2018 12:55

«Великий Новгород» - новый лайнер авиакомпании «Россия»

Авиакомпания «Россия» присвоила новому воздушному судну Boeing 777-300ER (Extended Range) с бортовым номером EI-GFB имя «Великий Новгород» в честь одного из древнейших и известнейших городов России
ПСК
16.10.2018 11:55

Строительный холдинг «ПСК» ввёл в эксплуатацию ЖК «Дипломат»

ЖК бизнес-класса «Дипломат» на проспекте Бакунина (Центральный район Санкт-Петербурга) получил акт о вводе в эксплуатацию.
Ленстройтрест
16.10.2018 11:43

Потребители рынка недвижимости выбрали ГК «Ленстройтрест»

В рамках выставки «Жилищный проект», прошедшей в Санкт-Петербурге 13-14 октября, состоялось интерактивное голосование за полуфиналистов XI конкурса «Доверие потребителя». ГК «Ленстройтрест» вошла в топ-10 компаний, пользующихся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Магазин "Кей"
16.10.2018 11:25

Рецензия КЕЙ на продолжение легендарной серии Assassin’s Creed: Одиссея

Бестселлер Assassin’s Creed получил новую часть, в которой вам предстоит отправиться в Древнюю Грецию и Спарту, поучаствовать в кровопролитной войне и узнать тайны расы, предшествующей Человечеству (18+).
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.10.2018 10:27

Аэрофлот удостоен награды Business Traveller Awards

Аэрофлот впервые в своей истории стал победителем международной премии Business Traveller UK ReaderAwards 2018 в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы».
Компания Л1
15.10.2018 17:27

Ипотека от 5,5% годовых* – это реально

С 15 октября Компания Л1 совместно с банком ПАО «Возрождение» запустила программу кредитования от 5,5% годовых*. Она распространяется на ограниченный объем однокомнатных квартир в сданных корпусах жилого комплекса «Лондон Парк»