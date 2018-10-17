Национальный антитеррористический комитет: Причина взрыва в Керчи — подрыв неустановленного устройства

Национальный антитеррористический комитет сообщил, что взрыв в политехническом колледже был вызван «подрывом неустановленного взрывного устройства».

В комитете уточнили, что взрыв в здании политехнического колледжа произошел около полудня. Информация о 50 пострадавших и 10 погибших подтверждена.

На месте работают силы ФСБ, МВД, Росгвардии и МЧС. Территория колледжа оцеплена, люди эвакуированы. Очевидцы сообщают о стрельбе, которую слышали в школе до взрыва. В СМИ появилась информация о том, что силовики разыскивают молодого человека 20-25 лет.

Взрыв в Керченском политехническом колледже прогремел днем 17 октября. Сначала в качестве вероятной причины назывался взрыв бытового газа, затем стало известно о версии теракта.