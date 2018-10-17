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17.10.2018 13:24
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СМИ: Спецслужбы рассматривают версию теракта в керченском колледже

Пресс-служба МЧС перенаправляет запросы журналистов о пострадавших при взрыве в керченском колледже в Национальный антитеррористический комитет. Об этом 17 октября сообщает радиостанция «Говорит Москва». 

Также очевидцы в соцсетях утверждают, что в учебном учреждении якобы слышали выстрелы, после чего в здание ворвалась полиция с автоматами и в бронежилетах. Некоторые из очевидцев сообщили местному изданию "Керчь.Инфо", что стрельба началась на кухне, попасть могли случайно в газовые баллоны.

Взрыв в Керченском политехническом колледже прогремел днем 17 октября. Республиканский минздрав уже подтвердил, что 10 человек погибли. Количество пострадавших уточняется, СМИ сообщают о минимум 50 раненых. Есть предположения, что в помещении столовой могли взорваться баллоны с газом, но они ничем не подтверждаются. Известно, что здание не было газифицировано

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