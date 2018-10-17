Студенты Политеха вновь посетили строительную площадку Группы «Эталон»

фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

15 октября на строительной площадке квартала «Галактика» состоялась экскурсия для иностранных и российских студентов первого и второго курсов магистратуры Инженерно-строительного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Специалисты Группы «Эталон» рассказали будущим проектировщикам, инженерам и архитекторам об основных технологиях домостроения, применяемых материалах и об успехах использования BIM-технологий в Компании. Кроме того, студенты смогли познакомиться ближе с работой строительной техники, увидеть планировки будущих квартир и полюбоваться на исторический центр Санкт-Петербурга с большой высоты.

«Побывать на строительной площадке в Санкт-Петербурге – наша давняя мечта. Нам очень повезло, что есть строительные компании, которые так охотно делятся своим опытом и знаниями с нами, студентами. Хочется сказать большое спасибо Группе «Эталон» за организацию этого мероприятия», – отметил один из экскурсантов.

Некоторые из иностранных студентов рассказали о том, какие технологии строительства применяются за рубежом, и как там организован процесс строительства: от покупки участка до введения дома в эксплуатацию.

«Теория без практики – как плавание без воды. Сотрудничество с Группой «Эталон» даёт возможность студентам Политеха увидеть все строительные процессы в реальном времени и на реальном объекте. Нам кажется, именно такие экскурсии, показывающие процесс строительства «изнутри», могут вдохновлять на дальнейшую учебу и выбор профессии. Мы очень рады иметь такого надёжного партнера, помогающего нам в подготовке строительных кадров, и всегда ждём новых интересных совместных проектов», – сказала Марина Романович, к. т. н., доцент кафедры «Гражданское строительство и прикладная экология» Инженерно-строительного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Группа «Эталон» уже не первый год организует для студентов экскурсии, на которых эксперты Компании делятся накопленным за годы успешной работы опытом. Ведь для будущих специалистов отрасли особенно важно не только изучать технологию строительства в аудиториях, но и иметь возможность наглядно видеть весь строительный процесс.

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