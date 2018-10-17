18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+13°C
/ Завтра: +14
$ 65.40р
75.65р
13:55 17.10.2018
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
17.10.2018 13:19
Печать

Студенты Политеха вновь посетили строительную площадку Группы «Эталон»

Студенты Политеха вновь посетили строительную площадку Группы «Эталон»

фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

15 октября на строительной площадке квартала «Галактика» состоялась экскурсия для иностранных и российских студентов первого и второго курсов магистратуры Инженерно-строительного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Специалисты Группы «Эталон» рассказали будущим проектировщикам, инженерам и архитекторам об основных технологиях домостроения, применяемых материалах и об успехах использования BIM-технологий в Компании. Кроме того, студенты смогли познакомиться ближе с работой строительной техники, увидеть планировки будущих квартир и полюбоваться на исторический центр Санкт-Петербурга с большой высоты.

«Побывать на строительной площадке в Санкт-Петербурге – наша давняя мечта. Нам очень повезло, что есть строительные компании, которые так охотно делятся своим опытом и знаниями с нами, студентами. Хочется сказать большое спасибо Группе «Эталон» за организацию этого мероприятия», – отметил один из экскурсантов.

Некоторые из иностранных студентов рассказали о том, какие технологии строительства применяются за рубежом, и как там организован процесс строительства: от покупки участка до введения дома в эксплуатацию.

«Теория без практики – как плавание без воды. Сотрудничество с Группой «Эталон» даёт возможность студентам Политеха увидеть все строительные процессы в реальном времени и на реальном объекте. Нам кажется, именно такие экскурсии, показывающие процесс строительства «изнутри», могут вдохновлять на дальнейшую учебу и выбор профессии. Мы очень рады иметь такого надёжного партнера, помогающего нам в подготовке строительных кадров, и всегда ждём новых интересных совместных проектов», – сказала Марина Романович, к. т. н., доцент кафедры «Гражданское строительство и прикладная экология» Инженерно-строительного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Группа «Эталон» уже не первый год организует для студентов экскурсии, на которых эксперты Компании делятся накопленным за годы успешной работы опытом. Ведь для будущих специалистов отрасли особенно важно не только изучать технологию строительства в аудиториях, но и иметь возможность наглядно видеть весь строительный процесс.

Справка о ГК «Эталон»

Квартал «Галактика» -  застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ",  проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/

 

Разместить "Новость компании" онлайн

Новости компаний
фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
17.10.2018 13:19

Студенты Политеха вновь посетили строительную площадку Группы «Эталон»

15 октября на строительной площадке квартала «Галактика» состоялась экскурсия для иностранных и российских студентов первого и второго курсов магистратуры Инженерно-строительного института Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.
АО «Строительный трест»
17.10.2018 11:51

Военная ипотека в ЖК «Город мастеров»

Вторая очередь жилого комплекса «Город мастеров» получила аккредитацию по программе «Военная ипотека».
17.10.2018 11:30

25 октября 2018 года

Интернет-газета «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Острова Северной Венеции» проводит круглый стол по теме: «Где жить на Васильевском острове»
ПСК
17.10.2018 11:28

ЖК Look получил премию Credo

Клубный дом Look строительной компании «ПСК» признан лучшим жилым комплексом бизнес-класса. Эту премию ему присудило жюри национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки Credo, который проводится с 2007 года
Setl City
16.10.2018 15:16

Продажи Setl City в 3-м квартале выросли почти на 30%

По результатам третьего квартала 2018 года, продажи в объектах Setl City в денежном выражении составили 21,4 млрд руб., что на 29,6% больше, чем в 3-м квартале 2017 г. и на 21,6% больше, чем во 2-м квартале этого года. В натуральных показателях продажи выросли на 26,9% до 207,2 тыс. кв. м.
фото предоставлено авиакомпанией «Россия»
16.10.2018 12:55

«Великий Новгород» - новый лайнер авиакомпании «Россия»

Авиакомпания «Россия» присвоила новому воздушному судну Boeing 777-300ER (Extended Range) с бортовым номером EI-GFB имя «Великий Новгород» в честь одного из древнейших и известнейших городов России
ПСК
16.10.2018 11:55

Строительный холдинг «ПСК» ввёл в эксплуатацию ЖК «Дипломат»

ЖК бизнес-класса «Дипломат» на проспекте Бакунина (Центральный район Санкт-Петербурга) получил акт о вводе в эксплуатацию.
Ленстройтрест
16.10.2018 11:43

Потребители рынка недвижимости выбрали ГК «Ленстройтрест»

В рамках выставки «Жилищный проект», прошедшей в Санкт-Петербурге 13-14 октября, состоялось интерактивное голосование за полуфиналистов XI конкурса «Доверие потребителя». ГК «Ленстройтрест» вошла в топ-10 компаний, пользующихся наибольшим доверием потребителей на рынке недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Магазин "Кей"
16.10.2018 11:25

Рецензия КЕЙ на продолжение легендарной серии Assassin’s Creed: Одиссея

Бестселлер Assassin’s Creed получил новую часть, в которой вам предстоит отправиться в Древнюю Грецию и Спарту, поучаствовать в кровопролитной войне и узнать тайны расы, предшествующей Человечеству (18+).
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
16.10.2018 10:27

Аэрофлот удостоен награды Business Traveller Awards

Аэрофлот впервые в своей истории стал победителем международной премии Business Traveller UK ReaderAwards 2018 в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы».
Компания Л1
15.10.2018 17:27

Ипотека от 5,5% годовых* – это реально

С 15 октября Компания Л1 совместно с банком ПАО «Возрождение» запустила программу кредитования от 5,5% годовых*. Она распространяется на ограниченный объем однокомнатных квартир в сданных корпусах жилого комплекса «Лондон Парк»
ПАО «Группа ЛСР»
15.10.2018 16:40

В «Новой Охте» открылся меблированный шоу-рум

Во второй очереди строящегося жилого комплекса «Новая Охта», который «Группа ЛСР» строит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, появился шоу-рум