Большинство финнов хотят навсегда остаться в зимнем времени
В связи с решением Евросоюза отказаться от перевода часов в Финляндии провели голосование, чтобы определить, какое время оставить – зимнее или летнее.
Опрос, проведённый по заказу министерства транспорта и коммуникаций Финляндии на онлайн-платформе, показал, что 52% респондентов предпочитают зимнее время, а 48% – летнее. Об этом 17 октября рассказали в министерстве.
Каждый второй хочет, чтобы разница во времени со Скандинавией и Европой не превышала одного часа.
С 26 сентября по 12 октября в электронном опросе поучаствовали 677 тыс. человек.
Параллельно проводился живой соцопрос, его результаты схожи с первым. Он также выявил, что 87% респондентов поддерживают отказ от перевода часов, против выступили 6%. За зимнее время проголосовали 47%, за летнее — 39%, остальные 14% не смогли определиться.
Финляндия постоянно двигает стрелки часов дважды в год с 1981 года. Исходя из действующих правил, летнее время начинается в 03:00 в последнее воскресенье марта, когда часы переводят на час вперед. Заканчивается оно в последнее воскресенье октября в 16:00 — тогда часы переводят обратно. Таким образом, в летнем времени Финляндия живёт в течение семи месяцев, в зимнем — в течение пяти.
Если Финляндия останется в зимнем времени, то Хельсинки будет "отставать" от Москвы на час.
Справка:
Финляндия проведёт консультации с экспертами и заинтересованными сторонами, после чего на основе их оценок и результатов голосования представит свою позицию ЕС, поскольку она не может самостоятельно принять решение об отказе от перевода часов. Для того, чтобы отменить перевод времени, Европейская комиссия после согласования должна выдвинуть соответствующий законопроект, который поступит на утверждение в Совет Европы и Европарламент, а также всем 28 странам – членам ЕС. Последний обязательный переход на летнее время будет осуществлён в воскресенье, 31 марта 2019 года. После этого страны ЕС, желающие постоянно жить в зимнем времени, смогут снова сдвинуть стрелки часов в воскресенье, 27 октября 2019 года. После этой даты изменения будут невозможны.
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