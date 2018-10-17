Большинство финнов хотят навсегда остаться в зимнем времени

В связи с решением Евросоюза отказаться от перевода часов в Финляндии провели голосование, чтобы определить, какое время оставить – зимнее или летнее.

Опрос, проведённый по заказу министерства транспорта и коммуникаций Финляндии на онлайн-платформе, показал, что 52% респондентов предпочитают зимнее время, а 48% – летнее. Об этом 17 октября рассказали в министерстве.

Каждый второй хочет, чтобы разница во времени со Скандинавией и Европой не превышала одного часа.

С 26 сентября по 12 октября в электронном опросе поучаствовали 677 тыс. человек.

Параллельно проводился живой соцопрос, его результаты схожи с первым. Он также выявил, что 87% респондентов поддерживают отказ от перевода часов, против выступили 6%. За зимнее время проголосовали 47%, за летнее — 39%, остальные 14% не смогли определиться.

Финляндия постоянно двигает стрелки часов дважды в год с 1981 года. Исходя из действующих правил, летнее время начинается в 03:00 в последнее воскресенье марта, когда часы переводят на час вперед. Заканчивается оно в последнее воскресенье октября в 16:00 — тогда часы переводят обратно. Таким образом, в летнем времени Финляндия живёт в течение семи месяцев, в зимнем — в течение пяти.

Если Финляндия останется в зимнем времени, то Хельсинки будет "отставать" от Москвы на час.