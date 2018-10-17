Здание керченского колледжа не было газифицировано, но рвануть могли баллоны в столовой

Здание Керченского политехнического колледжа, в котором 17 октября прогремел взрыв, не было подключено к центральной системе газоснабжения.

Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на пресс-службу ГУП РК «Крымгазсети».

«Объект не газифицирован. Говорить о том, что это был взрыв бытового газа, мы не можем», – сообщили Крыминформу в пресс-службе госпредприятия.

В «Крымгазсетях» предположили, что у колледжа могли быть свои запасы газа в баллонах. Очевидцы в соцсетях сообщают, что взрыв произошел в столовой.

По предварительным данным, в результате взрыва газа в Керченском политехническом колледже погибли 10 человек, еще 50 получили ранения. На месте работают спасатели. Для транспортировки пострадавших не хватает скорых, поэтому раненых увозят на общественном транспорте. Для транспортировки якобы используют даже двери вместо носилок.