В США продолжают находить жертв урагана «Майкл». Водители часами стоят в очередях на АЗС

Число жертв урагана «Майкл», обрушившегося на юго-восточное побережье США на прошлой неделе, возросло до 29 человек, сообщают 17 октября СМИ. Наводнение на юге Франции унесло 13 жизней, и три человека числятся пропавшими без вести. При этом на востоке Европы стоит аномально тёплая погода.

Из-за «Майкла» 20 человек погибли в штате Флорида, пятеро в Вирджинии, трое в Северной Каролине и один в Джорджии, передаёт CNN. Тела продолжают находить, например, одного мужчину обнаружила поисковая собака в опустошённом стихией городе Мексико-Бич. Многие эвакуированные жители этого города до сих пор не видели, что стало с их домами. Прежде чем вернуться, им нужно дождаться окончания поисково-спасательных работ. По предварительным данным, в этом округе повреждены более 2500 зданий и по меньшей мере 162 уничтожены.

Видео: YouTube/Guardian News

Пропавших без вести – сотни. Число погибших может вырасти на фоне того, как восстановили телефонную связь и расчистили дороги. На каждого человека, которого волонтерам удалось найти, приходится три, с которыми выйти на связь не удалось, рассказал Reuters сооснователь организации CrowdSource Rescue Мэттью Марчетти.

Во Флориде и Джорджии открыты 42 пункта раздачи пищи и воды. В приютах находятся около 1,2 тысячи человек. Водители часами стоят в очередях за топливом.

​Ураган «Майкл» с ветром скоростью до 250 км/ч обрушился на юго-восточное побережье США в прошлую среду, 10 октября. В штате Флорида был введён режим чрезвычайного положения. Разрушения от урагана сравнили со взрывом фугасной авиабомбы GBU-43, известной как «мать всех бомб». Среди прочих последствий напомним повреждение истребителей F-22 стоимостью 330 миллионов долларов каждый на военной авиабазе Тиндалл. По разным данным, число поврежденных самолётов оценивали от 3 до 18.

В штате Техас из-за проливных дождей началось сильное наводнение, вода сносит мосты и вышки операторов сотовой связи. По данным Reuters, есть один погибший.

Крупный удар стихии пережил и департамент Од на юге Франции. 15 октября за несколько часов выпало более полугодовой нормы осадков. Синоптики назвали это наводнение самым мощным в стране за последние 130 лет. Шесть человек, по данным СМИ, погибли в Трибе, три в Виллардоннеле, один в Вильялье, один в Каркасоне и один в Сен-Куате-д'Оде. Эвакуированы были сотни людей.

Погодные аномалии фиксируются и на востоке Европы. Например, 16 октября максимальные суточные рекорды температуры были побиты в Прибалтике, Белоруссии, Украине, а среди российских городов есть Выборг, Кингисепп, Псков, сообщает группа «Фобос. Катаклизмы и катастрофы природы» «ВКонтакте».