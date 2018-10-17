ЦИК: Референдум о повышении пенсионного возраста пока проводиться не будет

Центральная избирательная комиссия России не утвердила инициативу о проведении референдума по пенсионной реформе по всем пяти зарегистрированным вопросам.

Сроки подачи ходатайств для проведения всенародного голосования истекли, поэтому на состоявшемся в среду, 17 октября, заседании ЦИК отказался от дальнейшего рассмотрения инициативы. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство настаивает, что документы должны были быть предоставлены с 10 по 15 октября, а инициативные группы не успели этого сделать.

Инициаторы пенсионного референдума из Москвы пообещали обратиться в суд после отказа, о чем ТАСС рассказал глава муниципального округа «Таганский», справедливоросс Илья Свиридов.

Ранее ЦИК одобрил 5 формулировок вопросов для организации народного голосования. После утверждения формулировки вопросов организаторы должны были провести собрания инициативных групп в 43 из 85 регионов России. При этом в одном регионе могли зарегистрировать только одну группу по тематике пенсионной реформы.