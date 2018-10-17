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Общество
17.10.2018 13:04
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ЦИК: Референдум о повышении пенсионного возраста пока проводиться не будет

Центральная избирательная комиссия России не утвердила инициативу о проведении референдума по пенсионной реформе по всем пяти зарегистрированным вопросам.

Сроки подачи ходатайств для проведения всенародного голосования истекли, поэтому на состоявшемся в среду, 17 октября, заседании ЦИК отказался от дальнейшего рассмотрения инициативы. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство настаивает, что документы должны были быть предоставлены с 10 по 15 октября, а инициативные группы не успели этого сделать.

Инициаторы пенсионного референдума из Москвы пообещали обратиться в суд после отказа, о чем ТАСС рассказал глава муниципального округа «Таганский», справедливоросс Илья Свиридов.

Ранее ЦИК одобрил 5 формулировок вопросов для организации народного голосования. После утверждения формулировки вопросов организаторы должны были  провести собрания инициативных групп в 43 из 85 регионов России. При этом в одном регионе могли зарегистрировать только одну группу по тематике пенсионной реформы.

Справка:

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о старте пенсионной реформы в день открытия чемпионата мира по футболу 14 июня. Представленный правительством законопроект предполагал повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. 19 июня Госдума одобрила законопроект в первом чтении. Пенсионная реформа вызвала резкую критику в обществе и спровоцировала многочисленные акции протеста, а также снизила рейтинг президента РФ Владимира Путина, обещавшего в 2012 году, что, пока он остается главой государства, повышения пенсионного возраста не будет. 29 августа Путин выступил с телеобращением, в котором объявил о некотором смягчении реформы: повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет вместо изначально запланированных 63, на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию. Для женщин до 37 лет, для мужчин до 42-х. В своем обращении Путин пообещал «защитить интересы граждан старших возрастов на рынке труда». После этого в законопроект были внесены 200 правок. Президент России Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе 3 октября.

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