Пермский художник сам явился в полицию и признался, что лишил земляков «счастья», оставив «смерть»

Пермский художник Алексей Илькаев с творческим псевдонимом Sad Face сам пришел в полицию и написал явку с повинной после акции «Смерть не за горами».

Об этом рассказал адвокат пермяка Сергей Калкатин изданию «Медиазона» 17 октября. Илькаев отправился в полицию сразу же, как только узнал, что сотрудники правопорядка пытаются установить личность вандала.

Сам художник считает, что не нарушал закон, а лишь творчески переосмыслил арт-объект. Своей явкой он надеется привлечь внимание людей к содержанию акции.

В ночь на 11 октября неизвестные заменили слово «счастье» на «смерть» в текстовом арт-объекте «Счастье не за горами» на набережной Камы в Перми. Полиция возбудила дело о вандализме (часть 1 статьи 214 УК), ущерб оценили в 45 тысяч рублей. Ранее сообщалось, что художника, перекроившего арт-объект, нашли и задержали. Тем временем у городского речного вокзала пока нет ни «счастья», ни «смерти». Чиновники в скором времени обещают вернуть на место первое слово.