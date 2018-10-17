11 квартир, 22 млн рублей дохода в год и сеть автоломбардов: чем владеет и на что живет семья Александра Беглова

Дети прошлых градоначальников Петербурга Валентины Матвиенко и Георгия Полтавченко известны в бизнес-среде как миллиардеры. «Фонтанка» присмотрелась, насколько богата семья Александра Беглова.

Александ Беглов//Александр Николаев/Интерпресс

Жена, зять и старшая дочь Александра Беглова до его назначения трудились в Смольном и задекларировали свои доходы в 2017 году. Согласно официальным декларациям, в прошлом году они вместе с самим Бегловым коллективно заработали более 22 млн рублей, имели в собственности 3 автомобиля, 11 квартир, а также более 5 тыс. м2 земли. У семьи младшей дочери есть бизнес: и она, и её муж являются совладельцами автоломбардов с годовой прибылью чуть более 100 тысяч рублей.

Еще до назначения Александра Беглова на пост временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга та часть его семьи, что работала в Смольном, стала безработной. Его жена, председатель комитета записи актов гражданского состояния Наталья Беглова и зять по старшей дочери, председатель комитета по физической культуре и спорту Павел Белов, написали заявления об увольнении 2 октября 2018 года, то есть за день до смены губернатора. По информации «Фонтанки», старшая дочь Юлия Белова, работавшая начальником юротдела комитета по культуре, уволилась еще 17 июня 2017 года, взяв перед уходом два декретных отпуска подряд.

Тем не менее все информация о доходах и имуществе части семьи Беглова осталась в декларациях. Сам Александр Беглов за 2017 год заработал 6,9 млн рублей, а в собственности у него находится 2 земельных участка общей площадью 3,1 тыс. м2, половина разрушенного жилого дома площадью 120 м2 и одна квартира на 152 м2. Транспортных средств на врио губернатора зарегистрировано не было.

На его жену был записан Mercedes Benz E300. Впервые этот автомобиль начал фигурировать в декларациях с 2016 года. Кроме того у Натальи Бегловой в собственности были земельный участок площадью 988 м2, а также по половине двух участков общей площадью 1719 м2. Также за ней числилось 357,4 м2 жилплощади в 4-х квартирах, гараж и парковочное место. Доход чиновницы за 2017 год составил 2,7 млн рублей.

У Юлии Беловой декларации за прошлый год нет, так как в 2017 она трудилась в комитете лишь полгода, но её имущественное положение зафиксировано отчетом Павла Белова. Так, в 2017 году старшая дочь градоначальника заработала больше отца – 10,4 млн рублей. На неё также был оформлен автомобиль Mercedes-Benz E200 CGI. Кроме того, за ней числилось 4 квартиры общей площадью 354,1 м2. Право собственности на самую маленькую из квартир (на 41,2 м2) она делит с мужем, у которого еще есть 1/2 в квартире площадью 41,4 м2. У Белова также есть Toyota RAV4 (новый автомобиль стоит от 1,5 млн рублей), а за год чиновник заработал 2 млн рублей.

Никаких карьерных изменений смена чиновничьей ипостасти Александра Беглова не принесла в семью его младшей дочери Ольги Кудряшовой – она с 2009 года работает на юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета в должности доцента кафедры конституционного права. По информации «Фонтанки», у неё в собственности может находиться 1 квартира площадью 105 м2 и мотоцикл Kawasaki KLX125.

У её мужа Станислава Кудряшова в распоряжении может быть до 5 квартир общей площадью 187 м2. Определить точное количество принадлежащих ему автомобилей практически невозможно, потому что он является владельцем 60% долей ООО «Василеостровский автоломбард». Еще 20% компании принадлежит его брату Дмитрию, а оставшиеся 20% находятся в собственности у генерального директора компании Константина Чебана.

Корреспондент «Фонтанки» под видом потенциального клиента посетил один из трех офисов автоломбарда на Васильевском острове и услышал от Дмитрия Кудряшова условия займа, который можно получить под залог машины. Сумма займа составит 70-75% от стоимости автомобиля, при этом возвращать долг придется с процентами – около 2-4% в месяц.

Он также сообщил, что ранее организация занималась и продажей автомобилей, но сейчас эта деятельность ведется через ИП из-за ограничений центрального банка. На момент написания статьи в продаже находилось 12 автомобилей в диапазоне цен от 90 тыс. рублей за «Ниву» 2010 года до 1,9 млн рублей за Audi R8 2008 года.

По данным СПАРК, доходы ООО «Василеостровский автоломбард» за 2017 год составили 8,624 млн рублей, а расходы – 8,544 млн рублей. То есть в отчетном году компания, на 60% принадлежащая зятю исполняющего обязанности губернатора, официально заработала лишь 60 тысяч рублей.

Корреспондент «Фонтанки» несколько раз пытался связаться со Станиславом Кудряшовым, но он не снял трубку. Его брат Дмитрий в телефонном разговоре попросил перезвонить позже, но в итоге не ответил ни на один из звонков. Абсолютно аналогичная ситуация произошла при попытке поговорить с директором компании Константином Чебаном. Единственный эффект в том, что после первого звонка журналиста «Фонтанки» Дмитрию Кудряшову страничка Станислава в социальной сети стала закрыта. При этом никаких компрометирующих фотографий на ней и так не было.

Одним из своих офисов в организации называли ломбард на Ленинском проспекте, 91. По этому адресу зарегистрировано ООО «Ломбард «Ленинский 91», 9% долей которого принадлежит Ольге Кудряшовой. Согласно данным СПАРК, за 2017 год доходы компании составили 3,452 млн рублей, а потратила она 3,4 млн рублей, закончив год с прибылью в 50 тысяч рублей. Ни один из 4 других оставшихся учредителей «Ломбарда «Ленинский 91» не числится собственником какого-либо бизнеса и не становился объектом внимания прессы.

У детей предшественников Беглова – Валентины Матвиенко и Георгия Полтавченко – в финансовом плане дела шли принципиально по-другому. Так, например, в августе 2018 года Сергей Матвиенко стал собственником элитной недвижимости общей стоимостью более 2 млрд рублей. Он с 2015 года попадает в рейтинг миллиардеров, который ведет газета «Деловой Петербург». В актуальном списке он занимает 252 место. В этом же рейтинге на 162 месте расположился Алексей Георгиевич Полтавченко с состоянием в 3,9 млрд рублей. Он является совладельцем 6 компаний, общая выручка которых за 2017 год превышает 2,3 млрд рублей.

На фоне Алексея Полтавченко и Сергея Матвиенко доходы и четы Кудряшовых, и Беловых, и Бегловых смотрятся крайне скромно. Впрочем стоит отметить, что с момента назначения врио прошло лишь 2 недели. С другой стороны, многолетняя работа полпредом Александра Беглова в ЦФО и СЗФО, похоже, не совпала с появлением миллиардеров в его семье.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»