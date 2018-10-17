«Не волнуйтесь о моих усах. Если это не модно сейчас, то будет потом»: ЦРУ рассекретило доклад о личности и привычках Гитлера

Вегетарианство, отказ от алкоголя, гомосексуальные наклонности, венерические заболевания, странные предпочтения в стиле, необычные привычки, любовь к Наполеону. Секретный доклад американской разведки от 1942 года, который рассекретили в октябре 2018 года, показывает, что ЦРУ составило детальную характеристику на вождя Третьего рейха.

Антрополог Генри Филд в декабре 1942 года представил Управлению стратегических служб США 68-страничное детальное описание жизни и привычек Адольфа Гитлера. ЦРУ делает вывод, что немецкий политик был крайне противоречивой фигурой, которая сочетала в себе полярные качества: «он одновременно гомосексуалист и гетеросексуал, социалист и ярый нацист, мужчина и женщина».

Проанализировав доступную информацию о детстве будущего лидера нацистов, американцы пришли к выводу, что именно ранние годы развили в нем нарциссизм в сочетании с Эдиповым комплексом. Утверждается, что Гитлер был плохим учеником и откровенно не любил школу. Из-за отсутствия мотивации к учебе за свою жизнь он не выучил ни одного языка, кроме немецкого. Читать любил только о выдающихся людях, среди которых особым почетом у него пользовался Наполеон. Впрочем, о своей любви к французу говорить не любил, так как это плохо влияло на его имидж.

Кроме того, как говорится в докладе, Гитлер очень не любил писать. ЦРУ известно всего о нескольких письмах, которые лидер нацистов написал собственноручно. Это он обосновывал тем, что у главы Рейха не должно быть частной жизни. Даже во время подготовки к своим речам он записывал лишь кодовые слова, которые он должен будет развернуть в тезисы. При этом он очень любил рисовать: дома, портреты, партийные символы.

Несмотря на то, что ему не нравилось учиться, Гитлер прекрасно умел концентрироваться. Отмечается, что во время чтения газет он не слышал происходящих вокруг разговоров и шума. Его стиль общения иногда напоминал монолог, а если у него не было интереса к разговору, то у политика не было проблемы переброситься парой слов и уйти в себя.

Автор доклада пишет, что Гитлер очень следил за своим внешним видом. Он никому не позволял себя видеть обнаженным и отказался от более расслабленного стиля. Он никогда не использовал парфюм. Гитлеру намекали на уродство его странных усов, однако он защищал свой выбор. «Не волнуйтесь о моих усах. Если это не модно сейчас, то будет потом», – заявил как-то лидер нацистов.

Гитлер также был одержим гигиеной и чистотой, при этом ЦРУ знало, что у политика могли быть венерические заболевания в его Венский период.

Американцы сообщали, что Гитлер также заставлял своих подчиненных работать по 20 часов и сам находился на рабочем месте. Свои речи он готовил по несколько часов.

Лидеру нацистов не была неинтересна физическая активность и спорт, кроме долгих прогулок. ЦРУ пишет, что у Гитлера был «типичный для австрийца металлический тембр» голоса. У него также наблюдались проблемы со сном.

Известно, что в молодые годы Гитлер пил пиво и курил, однако потом он отказался от вредных привычек. Единственное, что он себе позволял, – это ром, который он добавлял в чай, когда болел. Лидер нацистов также отказался от употребления мяса.

Гитлер любил цирк, классическую музыку и американских чирлидеров. Нацистское приветствие, как говорится в докладе, он подсмотрел у чирлидеров, а темп речей и специфическую манеру повторяться перенял из классики.

Практически 11 страниц доклада посвящены сексуальной жизни Гитлера, которая, по словам Филда, была такой же двойной, как и его политические взгляды. У него наблюдались гомосексуальные наклонности. Например, во время заключения в тюрьме вместе с его будущим заместителем Рудольфом Гессом он испытывал к нему влечение. Жениться вождь нацистов отказывался.

Стоит отметить, что из 68-страничного документа пропал лист под номером 36. Какая информация содержалась на нем, неизвестно.