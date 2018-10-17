В Петербурге после аварии с автомобилем прокуратуры возбуждено уголовное дело. Водитель был пьян

Петербургская полиция возбудила уголовное дело на 42-летнего водителя Алексея Дубравина, который за рулем автомобиля прокуратуры Ленинградской области сбил человека на пешеходном переходе. Экспертиза показала наличие запрещенных веществ в организме водителя.

Как стало известно «Фонтанке» 17 октября, в ГСУ ГУ МВД Петербурга и области после аварии на Лесном проспекте решено возбудить дело по статье 264, часть 2, УК «Нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью». На квалификацию повлияло медицинское освидетельствование водителя.

По версии следствия, 27 июля 2018 года Дубравин, управляя служебным «Фордом» прокуратуры Ленинградской области с госномером О008КО178 и находясь под воздействием психотропных веществ, совершил на пешеходном переходе наезд на мужчину.

Пострадавший получил тяжелые открытые переломы ног. Он перенес несколько операций и по-прежнему передвигается на костылях, проходит реабилитацию. Как следует из записей потерпевшего в соцсети, вину водитель не заглаживает.

После аварии «Форд» доставили к прокуратуре Ленинградской области на Торжковской улице и припрятали во дворе.

Фото: скриншот/migalki.net

Пресс-секретарь прокуратуры Ленинградской области Маргарита Шевцова отказалась отвечать на запрос «Фонтанки» о руководителях, которые пользовались «Фордом» О008КО178 и услугами водителя, и нынешних трудовых отношениях ведомства с ним и не смогла прокомментировать вывод следствия о нахождении Дубравина в состоянии опьянения в рабочий день.

Алексей Дубравин на звонок «Фонтанки» ответил, но рассказывать об употребленных 27 июля веществах не пожелал.