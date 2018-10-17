Ford рассекретил возрождённый кроссовер Territory

Ford Motor Co. представила преемника своего австралийского кроссовера Territory. Донором для новинки впервые в истории марки стал китайский автомобиль. Возрожденная модель построена совместно с китайским партнером «Форд», компанией Jiangling Motors Corporation, на базе внедорожника JMC Yusheng S330.

От Yusheng S330 новый Territory отличается оснащением, дизайном передней части, новыми задними фонарями и бампером, а по габаритам кроссовер близок к Honda CR-V. В длину автомобиль равен 4580 мм, в ширину – 1936 мм и в высоту – 1674 мм. Колесная база составляет 2716 мм, сообщает Мotor.

Под капотом новинки установлен 1,5-литровый бензиновый турбомотор Ecoboost мощностью 143 лошадиные силы. Таким же двигателем оснащается и S330, хотя мощность 1.5 GTDi больше – 163 лошадиные силы. Также к началу продаж Ford намерен выпустить вариант c умеренной гибридной силовой установкой и подключаемый гибрид.

Кроссовер получил мультимедийную систему с 10,25-дюймовым ЖК-дисплеем высокой четкости в центральной части приборной панели, системой FordPass Connect с поддержкой 4G LTE Wi-Fi, а также голосовым управлением. В оснащение модели вошел набор систем безопасности Co-Pilot360, включающий адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения о выезде с полосы, предотвращения фронтальных столкновений и мониторинга слепых зон, а также активный ассистент парковки и камера с 360-градусным обзором.

Поставляться новый Territory будет эксклюзивно на китайский рынок. Продажи стартуют в начале 2019 года. Стоимость кроссовера пока не сообщается. Цены JMC Yusheng S330 составляет 80 тысяч юаней – по текущему курсу это около 757 тысяч рублей.