В колледже Керчи произошел взрыв. Погибли более 10 человек

Взрыв произошел в Керченском политехническом колледже днем 17 октября. Есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы крымского города, точное количество погибших и пострадавших неизвестно, но предварительно всего их около десятка человек.

В свою очередь, РЕН-ТВ пишет о 10 погибших и порядка 50 пострадавших.

Что произошло в учебном заведении на улице Войкова, точно неизвестно. По информации сайта «Керчь.Инфо», вероятно, произошел взрыв бытового газа, но версия теракта пока тоже не исключается. СМИ со ссылкой на студентов колледжа пишет о том, что от сильного хлопка на двух этажах разбиты окна.