Вице-премьер Крыма задержан в Москве по подозрению в получении взятки

В Москве задержан заместитель главы Крыма, бывший председатель комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Виталий Нахлупин. Об этом 17 октября сообщает пресс-служба правительства полуострова со ссылкой на вице-премьера Крыма Игоря Михайличенко.

«По подозрению в совершении преступлений в соответствии со статьей 290 Уголовного кодекса Российской Федерации («Получение взятки». – Прим. ред.) был задержан заместитель председателя Совета министров Республики Крым Нахлупин Виталий Германович. В данный момент проводятся следственные действия, в рамках следствия информация не разглашается. По поручению главы Республики Крым правоохранительным органам оказывается всесторонняя помощь для установления истины», – заявил Михайличенко.

Он уточнил, что следственные действия проводятся в комитете конкурентной политики Крыма, комитете дорожного хозяйства, Службе капитального строительства, ГУП РК «Крымгазсети» и ГУП РК «Крымэнерго».

По информации РБК, обыски также проходят во ФГУП «Крымская железная дорога» и в Службе автодорог Крыма. Задержание Нахлупина якобы связано с дорожными тендерами, которые проводились в республике. Вице-премьер курировал дорожное строительство и реализацию федеральной целевой программы по строительству дорог.