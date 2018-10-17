«Статья не предусматривает примирения». Защита избитого Кокориным и Мамаевым чиновника заявила, что Денис Пак от обвинений не отказывался

Адвокат руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака, которого избили в столичном кафе, заявил, что его клиент не отказывался от обвинений. Таким образом Роман Удунян опроверг заявление защитника Павла Мамаева о том, что Пак будто бы готов идти на примирение.

«У всех потерпевших остались все претензии, которые были изначально. Данная статья вообще не предусматривает примирения, и никто на него не пойдет. Пак не отказывается от обвинений, не отказывается от того морального и физического ущерба, который был ему причинён. Это преступление квалифицируется как групповое, поэтому ко всем участникам группы у Дениса одинаковые претензии», — рассказал Удунян изданию «Чемпионат.com».

16 октября полузащитника клуба «Краснодар» Павла Мамаева обвинили в побоях. Ранее в «Бутырке» прошли очные ставки с потерпевшей стороной. После этого адвокат Мамаева заявил, что его клиента от наказания может спасти примирение с чиновником Минпромторга Денисом Паком, а также с директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. Братья Кокорины, к слову, накануне извинились перед Денисом Паком, но ответной реакции не последовало.