«Мир» по Беглову. Или какая молодежь спасет Петербург от влияния «извне»

У врио губернатора Александра Беглова появился помощник в Смольном - сын его старого товарища по «Единой России» и предводитель молодежи, стремящейся во власть.

Игорь Захватов слева, фото Михаил Грачев/"Фонтанка.ру"

Игоря Захватова камера фотокорреспондента «Фонтанки» поймала на одном из первых объездов районов врио губернатора Александра Беглова. Позже собеседники «Фонтанки» подтвердили – Захватова уже видели в Смольном, и не просто так, а раздающим указания. Наблюдатели за жизнью Смольного прочат 46-летнему помощнику место главы начальника аппарата нового временного градоначальника или какую-то другую не публичную роль с серьезным влиянием на жизнь городской администрации.

Врио губернатора Александр Беглов на первом заседании правительства города призвал коллег защитить подрастающее поколение: «Молодежная политика – вопрос номер один. Не мы будем заниматься – займутся другие. Мы должны защитить молодёжь от управления извне», – заявил 9 октября просидевший на тот момент лишь несколько дней в кресле губернатора Петербурга. В этот же день он приехал в Академию цифровых технологий и там же повторил тезис: «У каждого поколения есть вызов времени, у кого-то была Великая Отечественная война... вызов нашего поколения – защитить вас (детей) от внешнего управления».

Спустя несколько дней в Смольном появился Игорь Захватов. Как утверждают собеседники «Фонтанки», он исполняет функции ближайшего помощника врио губернатора и одновременно продолжает возглавлять наблюдательный совет межрегиональной общественной молодежной организации «МИР». Вероятно, именно она в ближайшее время и встанет на первом рубеже защиты от Запада.

История взаимоотношений семьи Захватовых с Александром Бегловым уходит еще в 90-е годы. Ныне 70-летнему Александру Григорьевичу Захватову, тогда владельцу охранного предприятия «Щит», приписывают дружбу с будущим чиновником Смольного Александром Бегловым, в то время занимавшимся строительными проектами. По другой версии, старший Захватов познакомился с Бегловым позже – уже тогда, когда тот стал работать чиновником.

Так или иначе, в начале 2000-х почти одновременно оба оказываются в рядах партии «Единая Россия» на руководящих постах. С того момента Александр Захватов так и остается в президиуме политсовета петербургского отделения, просидев там дольше всех других. На сайте партии он значится помощником депутата Государственной думы, газета «Тайный советник» уточняла: помощник Бориса Грызлова. Однако единороссы, с которыми поговорила «Фонтанка», считают, что должность помощника депутата была номинальной, и на самом деле к Грызлову Александр Захватов имел небольшое отношение. В партии тогда его называли «смотрящим» от уехавшего в Москву работать в администрацию президента Беглова.

С 2009 по 2013 год в Кронштадте проходила реконструкция Морского собора. Как уже писала «Фонтанка», Александр Беглов был председателем попечительского совета, в котором не последнюю роль играла жена на тот момент президента РФ Светлана Медведева. Как утверждают собеседники «Фонтанки», в те годы работами по реконструкции фактически руководил Александр Захватов. «Он тогда фактически жил на этой стройке», – вспоминают старожилы Смольного.

Сын Александра Захватова Игорь непродолжительное время тоже успел поработать в администрации губернатора, а с середины 2000-х – в бизнесе. В 2005 году вместе гражданином Китая Ван Линанем он учредил организацию «Росинвестком», затем вместе с ним же в 2007 году – «Щит», но на этот раз не охранную, как у отца, а строительную. Также Игорь Захватов несколько лет работал в компании Линаня «Хуа Жэнь».

Китайский бизнесмен с партнерами открыл сеть ресторанов «Нихао», его компании строили коттеджный поселок «Мариинская усадьба», комплекс таунхаусов «Есенин Village» к югу от Павловска, а также жилой дом Pushkin House в центре Пушкина, гостиничный комплекс «Пекинский сад». А еще намеревались построить конгрессно-выставочный центр «Дружба» в Красносельском районе, однако из-за больших вложений от проекта, видимо, откажутся.

В 2012 году в Петербурге зарегистрировали молодежную организацию «МИР», почти одновременно ее попечительский совет возглавил Игорь Захватов. Довольно быстро стало ясно, что организация – не из простых. Среди ее учредителей Павел Химченко, инженер, описывающий свою деятельность как «руководитель проектов с ПАО «НК "Роснефть"», ПАО «Газпром нефть», сын Владимира Химченко – персонажа книги «Бандитский Петербург», бизнесмена и некоторое время мужа героини «Дома-2» Елены Берковой. Светлана Трофимова – дочь бизнесмена из Курортного района, администрацию которого в конце 90-х возглавлял Беглов. Кристина Федосеева – дочь Павла Федосеева, работавшего в 2013-2017 годах в полпредстве Центрального федерального округа, а затем в комитете по транспорту и с 2017 года – в полпредстве по Северо-Западу.

Непростые «мировцы» тогда сразу решили брать быка за рога и выходить на медийный рынок: один из соучредителей организации Мария Морозова зарегистрировала на ООО «Априори Груп», руководителем которого являлась, сетевое издание «Нефонтанка.ру» и домен nefontanka.ru. Одновременно еще один «мирянин» Максим Болонкин организовал подзабытое ныне движение «Сетевые хомячки», взявшее на себя ответственность за DDoS-атаку на ряд петербургских и федеральных СМИ, в том числе и на «Фонтанку».

Параллельно «МИР» осваивал рынок госзакупок – с 2013 года у молодежи ежегодные заказы у администраций районов и муниципалитетов до полумиллиона рублей. С 2014 года организация начала получать миллионные президентские гранты на проекты по созданию «Энциклопедии добра», пресс-центров, информирующих о позитивной стороне жизни молодежи, премий в честь добрых дел. Еще один грант на 1,2 млн достался «МИРу» от Росмолодежи на проект по патриотическому воспитанию.

На «МИР» и связанные с ним организации зарегистрировано не менее двух десятков доменных имен. В основном все они как-то обыгрывают проект, однако есть и не совсем обычные. Например, сайт «троица.рф» посвящен мероприятию в июне 2017 года: молебны в храме апостолов Петра и Павла и крестный ход в парке Дубки в Сестрорецке. В оргкомитет праздника в числе прочих вошел Игорь Захватов. На сайте он назван членом рабочей группы при президенте Российской Федерации по подготовке к празднованию 1000-летия преставления святого равноапостольного великого князя Владимира — Крестителя Руси. На сайте «ростур.рф» «МИР» представляет себя уже туристической компанией, с которой, например, можно уехать в Крым за 30 тысяч рублей. В 2018 году «МИР», который стали уже совсем прочно ассоциировать с полпредством, купил домен «росказаки.рф» (на тот момент полпред по СЗФО Александр Беглов также возглавлял Совет при президенте по делам казачества).

Среди прочего у «МИРа» есть домен «центр-грантов.рф». На сайте предлагается юридическая и бухгалтерская помощь по получению грантов: «Уже несколько лет наша команда успешно подает заявки на получение субсидий регионального и федерального уровня, показывая высокий процент проходимости. За это время нами был накоплен большой опыт по привлечению бюджетного финансирования, по формированию и подаче документов на конкурсы, сдаче ежеквартальной и итоговой отчетности, реализации проектов. Всего нами было получено более 10 грантов региональных органов исполнительной власти (Санкт-Петербург, Ленинградская область, Республика Мордовия), несколько федеральных грантов (Президентские гранты Общественной палаты РФ, Федерального агентства по делам молодежи) и др.».

Кстати, помимо Игоря, у друга Беглова Александра Захватова есть и младший, 33-летний сын. Его полный тезка Андрей Александрович Захватов с конца 2017 года и до недавнего времени трудился специалистом 1-й категории отдела экономического развития и государственного заказа администрации Петроградского района. В декларации молодого чиновника указан доход в 1,1 млн рублей за 2017 год, квартира, доля в квартире, садовый участок, загородный дом и сарай, а также автомобиль Mercedes-Benz Mercedes 350. На машину такой марки Александру Захватову-младшему штрафы приходили еще в 2013 году, однако позже он сменил авто на Porsche Cayenne S Hybrid, Mercedes-Benz G500 и Dodge RAM 1500 Laramie.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»