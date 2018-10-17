Сборная России досрочно выиграла общекомандный зачет летних юношеских Олимпийских игр. Петербуржец завоевал шесть золотых медалей

За два дня до окончания летних юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе сборная России стала недосягаема для соперников в общем командном зачете. На счету российской команды 52 медали: 25 золотых, 15 серебряных, 12 бронзовых. Отметим, что шесть из наград высшей пробы завоевал петербургский пловец Андрей Минаков.

На втором месте идет сборная Китая, на счету которой 36 медалей: 18 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых. При этом российские спортсмены завоюют еще минимум четыре медали: финалы в футзале, пляжном волейболе и два финала в боксе.

На летних юношеских Олимпийских играх в 2014 году сборная России заняла второе место, уступив лидерство Китаю.