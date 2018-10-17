Три новых станции метро по фиолетовой линии готовы более чем на 90%. «Метрострой» показал наклонный ход на «Проспекте Славы»

Общая готовность трех последних станций метро фиолетовой линии – «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары» – составляет более 90%. Недоделанными остаются пешеходные переходы на выходе из вестибюлей станций «Проспект Славы» и «Дунайский проспект». Кроме того, на станциях ведутся монтажные и отделочные работы. Об этом «Фонтанке» 17 октября рассказали в «Метрострое».

В компании также уточнили, что на «Проспекте Славы» сейчас заканчиваются монтажные работы, и поделились фотографиями из недр подземки. На изображениях запечатлен наклон №1 станции, на котором еще не смонтированы эскалаторы. На наклоне №2 подъемники уже установлены и активно используются рабочими. Пусконаладочные работы на станции начнутся, как только строители закончат с наклоном №1.

В «Метрострое» отметили, что все еще ждут дополнительного финансирования станций в размере 4,2 млрд рублей, которое Смольный анонсировал в начале сентября. По условиям контракта с тремя станциями метро, которые продолжают фиолетовую линию на юго-восток, подрядчик должен закончить работы к 20 декабря 2018 года.

В последние дни августа объекты проинспектировал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, который устроил разнос метростроителям. Накануне его визита от совместной работы с «Метростроем» отказалась компания «Смальта Мозаика», которая занималась художественным оформлением станций. Руководство фирмы заявило, что сроки строительства станций уже сорваны минимум на месяц. В результате Албин дал распоряжение проработать вариант оформления станций без привлечения «Смальты Мозаики», а также пообещал, что к 20 декабря станции будут готовы.