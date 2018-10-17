Депутаты ЗакСа хотят поменять правила перевода помещений из жилых в нежилые. Надеются побороть суши-бары и распивочные

Законодательное собрание Петербурга 17 октября поддержало поправки к проекту федерального закона, изменяющие порядок перевода помещений в многоквартирном доме из жилых в нежилые. Таким образом парламентарии хотят бороться с суши-барами и распивочными.

В документе прописано, что для подобной процедуры нужно согласие всех собственников соседних примыкающих помещений, которое они выразят в специальном протоколе на общем собрании. Закон указывает, что при наличии в доме только одного подъезда кворум должен составлять не менее 2/3 от числа всех собственников. Если же в доме более одного подъезда, то кворум предлагается установить в размере 50% собственников жилья, в числе которых должно быть не менее 2/3 собственников квартир, в подъезде которых находится переводимое помещение.

«В мою приемную не раз обращались люди, которые рассказывали, что охотно соглашались на соседство с аптекой или магазином канцтоваров, а позднее получали шумные караоке-бары и забегаловки. Целевое использование таких помещений должно беспрекословно соблюдаться и контролироваться, а любая попытка обмануть людей – жестко пресекаться и строго наказываться», – заявил с трибуны ЗакСа автор законопроекта Денис Четырбок.

В феврале парламентарий уже обращался к губернатору Петербурга с просьбой усилить защиту собственников жилья от недобросовестных предпринимателей при переводе жилых помещений в нежилые. Поводом стали участившиеся случаи перевода помещений в домах, которые расположены вблизи строящейся станции метро «Юго-Запад».