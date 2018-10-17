Финляндия и Казахстан подписали соглашение об открытии железнодорожных грузоперевозок

Во время визита делегации президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Хельсинки 16-17 октября Финляндия и Казахстан договорились об открытии железнодорожных грузовых перевозок. Речь идёт о 3800-километровом маршруте, сообщает Yle.

В городе Коувола находится единственный в Финляндии терминал основной части Трансъевропейской транспортной сети. Новый терминал, один из самых крупных инвестиционных логистических проектов Финляндии, планируется запустить в 2023 году. Год назад были открыты грузоперевозки между Коуволой и Китаем, поезда идут через Россию и Казахстан транзитом. Когда из Финляндии в Казахстан отправится первый контейнерный поезд, пока не известно.

Как сообщает компания по экономическому развитию Kinno, принадлежащая городу Коувола, новый маршрут открывает возможности для перевозок в новые страны, в том числе в Иран. Кроме того, Коувола развивает сотрудничество со Швецией и Норвегией.