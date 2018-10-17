Из-за выезда на встречку в тумане под Усть-Лугой погиб мужчина и пострадали женщины

Смертельное ДТП произошло утром 17 октября, около 8:40, на 10-м километре подъезда к порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, по предварительной версии, 37-летний мужчина на «Ладе Приоре» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со «Шкодой Октавией».

Водитель «Лады» скончался на месте. В тяжёлом состоянии госпитализированы две женщины из «Шкоды»: 31-летняя водитель и её 57-летняя пассажирка.

«Туман и несоблюдение правил обгона продолжают собирать жертвы», – пишут об этой аварии в группе «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

Напомним, 8 октября под Усть-Лугой в опрокинувшемся микроавтобусе погибли два человека. Все пассажиры и водитель – граждане Белоруссии.