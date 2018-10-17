С начала года ФСБ пресекла попытки 800 человек нелегально пробраться в Финляндию

С начала 2018 года восемь человек незаконно перешли через границу из России в Финляндию. Об этом 17 октября сообщает Yle со ссылкой на начальника следствия Пограничного отряда по Юго-Восточной Финляндии Вилле Миля.

Среди пойманных были граждане России, Марокко и Украины. Это очень мало по сравнению с числом попыток прорваться в Суоми, отмечает представитель финского ведомства.

По данным финских пограничников, сотрудники ФСБ в этом году пресекли 800 попыток нелегального проникновения на территорию Финляндии, тогда как раньше в среднем выявляли 200 случаев в год.

При этом лишь несколько десятков смогли дойти до пограничной зоны России, 400 человек были задержаны еще в Выборге. Также усилились проверки пассажиров поезда "Аллегро".

"Качество работы наших российских коллег на таком хорошем уровне, что сюда крайне трудно попасть без надлежащих документов", – говорит Миль.

Многие из тех, кто пытался прорваться в Финляндию, приехали в Россию с паспортом болельщика – якобы на чемпионат мира по футболу.

Причиной участившихся попыток незаконных пересечений границы в Суоми также называют усложнение въезда на территорию Шенгенской зоны в регионе Средиземного моря. Погранохрана республики выясняет, связан ли рост числа нелегалов с активизацией организованной преступности.

В пресс-службе ФСБ России более подробные данные пообещали предоставить позже.