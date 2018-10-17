Суд заставил петербургские компании отремонтировать здания, которые они изуродовали решетками и стеклопакетами

Петербургские ООО «Бриг» и ООО «Санкт-Петербург-Инвест» должны будут отремонтировать «Особняк владельца кожевенного завода А. А. Парамонова» и «Особняк А. Н. Копец», которые они занимают в Василеостровском районе. К такому решению 17 октября пришел Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти, куда обратились специалисты комитета по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Здания на Кожевенной линии, 1-3, арендует ООО «Бриг», владельцем является ООО «Санкт-Петербург-Инвест». Обе компании запустили строения, которые являются архитектурными памятниками. В итоге фасады растрескались, оригинальные окна были заменены на стеклопакеты, на первом этаже оконные проемы искусственно расширили и прорубили дверь.

В апреле 2018 года Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга установил вину ООО «БРИГ» и ООО «Санкт-Петербург-Инвест» в нарушении требований сохранения, использования и государственной охраны памятника, и оштрафовал компании на 100 000 и 70 000 рублей соответственно.

В октябре Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил требования КГИОП и обязал ООО «БРИГ» до ноября 2021 года отремонтировать лицевые фасады объекта. ООО «Санкт-Петербург-Инвест» за этот же период должно будет демонтировать проводку, инженерное оборудование и решетки на окнах. Кроме того, компанию обязали привести 14 окон и 2 двери вместе с крыльцом в соответствие с согласованной КГИОП проектной документацией.

Здание особняка владельца кожевенного завода купца 2-й гильдии Александра Александровича Парамонова было построено в 1883 году. После революции завод был национализирован и переименован в 4-й государственный кожевенный завод «Коминтерн».

Здание особняка А. Н. Копец построено в 1863 году купцом 3-й гильдии Дылевым Александром Тимофеевичем на месте уже существовавшей к 1859 году застройки. В 1909 году владельцем участка Анастасией Николаевной Копец по проекту гражданского инженера П. К. Лежоева дом был расширен в северной части с изменением декора.