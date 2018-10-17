Администрация Екатеринбурга покупает поливочную технику — к мундиалю. Спустя три месяца после окончания ЧМ

Два поливочных трактора с полуприцепами решила купить администрация Екатеринбурга в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Заявка размещена на портале госзакупок 16 октября — спустя три месяца после окончания мундиаля.

Закупку обнаружило издание Znak.com. Судя по документации, МКУ «Городское благоустройство» планирует купить два поливомоечных трактора с полуприцепами, начальная цена контракта – 2,2 млн. Аукцион намечен на 29 октября, а поставлена техника для летней уборки дорог должна быть до 14 декабря.

И на портале госзакупок есть еще два подобных тендера.

В пресс-службе уральской столицы на вопросы журналистов ответили так: скорее всего, конкурсы объявили вовремя, до чемпионата, но по каким-то причинам они не состоялись. Чиновники решили — лучше поздно, чем никогда. В конце концов, техника нужна и без соревнований.

Напомним, ЧМ-2018 проходил с 14 июня по 15 июля 2018 года. На «Екатеринбург Арене» с 15 по 27 июня состоялись четыре матча группового этапа мундиаля.