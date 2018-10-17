Военная ипотека в ЖК «Город мастеров»

АО «Строительный трест»

Вторая очередь жилого комплекса «Город мастеров» получила аккредитацию по программе «Военная ипотека».

Теперь военнослужащие, желающие приобрести недвижимость в «Городе мастеров», могут обратиться в один из банков-партнеров, работающих по данной программе.

В банке ВТБ процентная ставка по военной ипотеке составляет от 9,3% годовых (в случае выхода заемщика из НИС процентная ставка увеличивается до 9,6%), а первоначальный взнос – от 15% от стоимости жилья. Срок кредитования достигает до 20 лет. Возраст заемщика на момент полного погашения кредита не должен превышать 45 лет. Максимальная сумма, предоставляемая банком – 2 435 000 рублей. Квартиры в ЖК «Город мастеров» можно приобрести от 1,7 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования по программе «Военная ипотека» можно ознакомиться на сайте https://www.vtb.ru

В состав второй очереди объекта входит четыре 6-этажных дома, в которых запроектировано 235 квартир от 41 до 93 кв. м. Студий в комплексе нет – только одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с комфортными планировками. Ввод в эксплуатацию данного этапа строительства запланирован на IV квартал 2019 года.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

Справка о компании АО «Строительный трест»

ЖК "Город Мастеров" - застройщик ООО «Норд Вэй», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/