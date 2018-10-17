22-летний москвич вырезал свою семью, потому что ему «все надоело»

Столичная полиция задержала 22-летнего местного жителя: он вырезал свою семью, потому что ему «все надоело».

Тела двух убитых женщин и мужчины нашли полицейские в квартире на улице Бабушкина в Москве. В залитое кровью жилище они приехали по звонку молодого человека, который не стал скрывать, что сам поднял руку на родителей и бабушку.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)», – сообщает 17 октября на своем сайте столичное ГСУ СК.

По данным Рен-ТВ, молодой человек расправился с родителями на кухне, а бабушку лишил жизни в спальне. В полицию он позвонил сам. Свой поступок москвич мотивировал тем, что ему «все надоело».

Сейчас на месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа.