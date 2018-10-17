СМИ: США готовятся ввести санкции против российских компаний, работающих в Сирии

Российские компании, которые работают в Сирии, могут попасть под санкции США. Об этом 17 октября сообщает NBC со ссылкой на свои источники в администрации американского президента.

Белый дом уже разрабатывает такие ограничения, причем коснутся они не только российских, но и иранских компаний. Кроме того, США могут отказаться от помощи при восстановлении тех районов Сирии, в которых размещены российские и иранские войска.

Отметим, как сообщалось ранее в СМИ, в арабской республике работают компании петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, а реконструкцией железнодорожной сети страны собирается заняться РЖД. Владимир Путин говорил, что Россия примет самое активное участие в восстановлении Сирии.

Напомним, накануне, 17 октября, США ввели санкции против 20 иранских компаний и банков, которые якобы поддерживают ополчение Басидж, которое воюет в Сирии на стороне Башара Асада. Американский минфин обвинил Иран в финансировании обучения детей-боевиков.