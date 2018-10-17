ЖК Look получил премию Credo

ПСК

Клубный дом Look строительной компании «ПСК» признан лучшим жилым комплексом бизнес-класса. Эту премию ему присудило жюри национального конкурса в сфере недвижимости, строительства и ипотеки Credo, который проводится с 2007 года.

Церемония прошла в рамках конгресса «Гражданский жилищный форум». Среди членов жюри в этом году: ректор и профессор кафедры профильных вузов, представители Ассоциации риелторов, Северо-Западной и Петербургской палат недвижимости, сопредседатель Координационного совета по развитию строительной отрасли при аппарате полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном округе.

«Нам приятно, что профессиональное сообщество оценило нашу работу. Мы спроектировали здание, которое должно было достойно вписаться в окружение и дополнить его своим современным обликом. Клубный дом Look находится в центре Петербурга, рядом с исторической застройкой. Развитие архитектурного облика – важная для города тема, и мы рады, что Look вписал своё имя в историю города», ‒ говорит генеральный директор «ПСК-Недвижимость» Сергей Мохнарь.

Фасад здания выходит на Лиговский проспект, а изюминкой является герб дома на кованых воротах, в продолжение строительных традиций Северной столицы XVIII века. Рядом с Look расположено множество памятников, например особняк графини С. В. Паниной. В пешей доступности не только исторические здания, но и современные креативные пространства, лофт-проекты, музеи, бизнес-центры.

Строительный холдинг «ПСК» — девелопер и один из крупнейших генподрядчиков Северо-Запада. В составе холдинга шесть подразделений, позволяющих «ПСК» самостоятельно выполнять весь цикл строительных работ.

Справка о компании "ПСК"

Комплекс Look - застройщик ООО "Жизнь", проектная декларация на сайте http://look-house.ru/documents