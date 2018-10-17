Женщина упала между вагоном и платформой на Московском вокзале. Под ней поехал металлический трап

Пассажирка фирменного поезда Москва – Петербург во время выхода из вагона на Московском вокзале провалилась между составом и платформой, получив травмы. Виной стал съехавший трап.

Видео 17 октября опубликовал телеканал Piter TV — происшествие попало в объектив камеры видеонаблюдения, установленной в тамбуре вагона. Травмирование пассажирки, как рассказали «Фонтанке» в Управлении на транспорте МВД России по СЗФО, произошло утром 13 октября. 65-летняя москвичка, которая живет на две столицы, начала сходить на платформу Московского вокзала в 9:45, когда трап под ней пошатнулся, и она вместе с конструкцией упала вниз.

Подняться пенсионерке помогли другие пассажиры и проводница. Сотрудники вокзала вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшую в больницу. Там москвичке диагностировали ушиб грудной клетки и ссадины на голени, после чего отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

В полиции на транспорте отметили, что по факту проводится проверка. Федеральная пассажирская компания, являющаяся «дочкой» РЖД и отвечающая за перевозку пассажиров, оперативный комментарий о причинах падения трапа и выплате страховой компенсации предоставить не смогла.

Напомним, год назад трап провалился под пассажирами самолета в аэропорту Пулково. Тогда неисправность привела к травмам женщины 43-х лет и гибели ее годовалой внучки. После ЧП аэропорт экстренно проверил состояние трапов и заменил часть из них. Уголовные дела были возбуждены в отношении двух работников аэропорта и впоследствии прекращены.