Помогите молодой маме победить рак

Екатерине – маме двух сыновей – поставили диагноз «Острый миеломонобластный лейкоз». Молодая женщина проходит лечение, но ей необходима пересадка костного мозга. Родственники не подошли на роль донора, также не нашлось подходящего и в отечественном регистре. Пришлось обратиться в германский фонд Штефана Морша. Но там поиск и активация донора стоит огромных денег, которых у семьи Екатерины нет.

Екатерина Босарева, 35 лет.

Острый миеломонобластный лейкоз.

Требуется пересадка костного мозга. На поиск донора необходимо 18 000 евро, на доставку трасплантанта 120 000 руб.

Это Катя Босарева. У нее острый миеломонобластный лейкоз. Кате 35 лет. Живет в Санкт-Петербурге. У нее растут двое мальчишек. Старший сын – школьник, в этом году пошел во второй класс. Младшему едва исполнился год, когда Кате в мае этого года поставили страшный диагноз.

Катя – талантливый дизайнер. Художником мечтала стать с детства. В свое время окончила художественную школу, училище, потом – Академию им. Штиглица. Затем работала в нескольких петербургских компаниях, занимающихся производством мебели. Показала себя как классный дизайнер-проектировщик мебели и интерьеров. Кате хватало энергии на работу и творчество, жизнь шла своим чередом с маленькими победами и большими радостями. Активные занятия йогой, путешествия, заботы о детях. Диагноз изменил все.

До этого со здоровьем у нее не было никаких особых проблем. Но в апреле 2018 года появились повышенная утомляемость, тошнота, рвота, головокружение и другие симптомы. Практически месяц пришлось ходить по врачам, которые никак не могли поставить диагноз. Предполагали беременность, язву желудка, холецистит и прочее. А драгоценное время уходило. И вот в мае Катю экстренно госпитализировали в больницу №9. А уже через четыре дня ее выписали с советом как можно скорее сходить на прием к гематологу. И опять: сдача анализов, очередь к терапевту. А состояние здоровья продолжало ухудшаться буквально с каждым часом. И снова экстренная госпитализация, но уже в гематологическое отделение Александровской больницы.

Сейчас Катя проходит лечение в Городской больнице №31. Проведено уже три курса химиотерапии. Сейчас идет четвертый. После первой недели «химии» Катя долго не могла восстановиться – инфекции, лихорадка, показатели крови никак не приходили в норму. Второй курс прошел примерно так же, но нас ждала хорошая новость: удалось достичь ремиссии.

Теперь, чтобы завершить лечение, необходимо не только продолжать химиотерапию, но и провести трансплантацию костного мозга. Родной брат Кати на роль донора, к сожалению, не подошел. В отечественном регистре донора тоже не нашлось. Поэтому пришлось обратиться в германский фонд Штефана Морша, который занимается поиском доноров в иностранных регистрах. Для оплаты поиска и забора стволовых клеток требуется 18000 евро, доставка трансплантата в Петербург стоит 120 тысяч рублей. Таких денег у семьи Кати нет. Пришлось прибегнуть к поиску средств через соцсети, но пока удалось собрать сумму, достаточную лишь для запуска процесса поиска донора – 6000 евро.

Помочь Екатерине можно на сайте Благотворительного фонда AdVita («Ради жизни») – http://www.advita.ru/EBos1.php.

Также информацию о том, как помочь молодой маме, можно уточнить у ее мужа Евгения Александровича Лучинского по тел: +79216371655.