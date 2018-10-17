18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+13°C
/ Завтра: +14
$ 65.53р
75.92р
11:31 17.10.2018
Расширенный поиск

Доброе дело
17.10.2018 10:52
Печать

Помогите молодой маме победить рак

Екатерине – маме двух сыновей – поставили диагноз «Острый миеломонобластный лейкоз». Молодая женщина проходит лечение, но ей необходима пересадка костного мозга. Родственники не подошли на роль донора, также не нашлось подходящего и в отечественном регистре. Пришлось обратиться в германский фонд Штефана Морша. Но там поиск и активация донора стоит огромных денег, которых у семьи Екатерины нет.

Помогите молодой маме победить рак

Екатерина Босарева, 35 лет.

Острый миеломонобластный лейкоз.

Требуется пересадка костного мозга. На поиск донора необходимо 18 000 евро, на доставку трасплантанта 120 000 руб.

Это Катя Босарева. У нее острый миеломонобластный лейкоз. Кате 35 лет. Живет в Санкт-Петербурге. У нее растут двое мальчишек. Старший сын – школьник, в этом году пошел во второй класс. Младшему едва исполнился год, когда Кате в мае этого года поставили страшный диагноз.

Катя – талантливый дизайнер. Художником мечтала стать с детства. В свое время окончила художественную школу, училище, потом – Академию им. Штиглица. Затем работала в нескольких петербургских компаниях, занимающихся производством мебели. Показала себя как классный дизайнер-проектировщик мебели и интерьеров. Кате хватало энергии на работу и творчество, жизнь шла своим чередом с маленькими победами и большими радостями. Активные занятия йогой, путешествия, заботы о детях. Диагноз изменил все.

До этого со здоровьем у нее не было никаких особых проблем. Но в апреле 2018 года появились повышенная утомляемость, тошнота, рвота, головокружение и другие симптомы. Практически месяц пришлось ходить по врачам, которые никак не могли поставить диагноз. Предполагали беременность, язву желудка, холецистит и прочее. А драгоценное время уходило. И вот в мае Катю экстренно госпитализировали в больницу №9. А уже через четыре дня ее выписали с советом как можно скорее сходить на прием к гематологу. И опять: сдача анализов, очередь к терапевту. А состояние здоровья продолжало ухудшаться буквально с каждым часом. И снова экстренная госпитализация, но уже в гематологическое отделение Александровской больницы.

Сейчас Катя проходит лечение в Городской больнице №31. Проведено уже три курса химиотерапии. Сейчас идет четвертый. После первой недели «химии» Катя долго не могла восстановиться – инфекции, лихорадка, показатели крови никак не приходили в норму. Второй курс прошел примерно так же, но нас ждала хорошая новость: удалось достичь ремиссии.


Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Теперь, чтобы завершить лечение, необходимо не только продолжать химиотерапию, но и провести трансплантацию костного мозга. Родной брат Кати на роль донора, к сожалению, не подошел. В отечественном регистре донора тоже не нашлось. Поэтому пришлось обратиться в германский фонд Штефана Морша, который занимается поиском доноров в иностранных регистрах. Для оплаты поиска и забора стволовых клеток требуется 18000 евро, доставка трансплантата в Петербург стоит 120 тысяч рублей. Таких денег у семьи Кати нет. Пришлось прибегнуть к поиску средств через соцсети, но пока удалось собрать сумму, достаточную лишь для запуска процесса поиска донора – 6000 евро.

Помочь Екатерине можно на сайте Благотворительного фонда AdVita («Ради жизни») – http://www.advita.ru/EBos1.php.

Также информацию о том, как помочь молодой маме, можно уточнить у ее мужа Евгения Александровича Лучинского по тел: +79216371655.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор