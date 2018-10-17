Парк, которого нет: девелоперы территории в устье Смоленки обещают создать зеленую зону

Инвесторы проекта «Корабли» предложили городским властям за свой счет разработать концепцию развития территории в устье Смоленки, включая создание здесь нового парка. За благоустройство соседних со стройкой участков они готовы взяться уже предстоящей весной – это должно стать шагом навстречу местным активистам, выступающим против инвестпроекта.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Соинвесторы проекта инвест-отеля «Корабли» на пересечении набережной реки Смоленки и улицы Кораблестроителей – «Мастер Девелопмент» и Plaza Lotus Group – предлагают соблюсти интересы и местных жителей, и стратегического инвестора. Сами активисты выступают категорически против любого строительства в этой зоне, настаивая исключительно на уходе девелопера и превращении всей территории в парк.

В обращении к вице-губернатору Игорю Албину, а также в письмах на адрес комитета по благоустройству и администрации Василеостровского района (есть в распоряжении «Фонтанки») девелоперы ссылаются на то, что строительство идет по закону, а его «противопоставление интересам местных жителей основано на сносе нерегулярных зеленых насаждений в границах участка». И добавляют, что «готовы принять участие в разработке концепции и частичном финансировании благоустройства прилегающих территорий с привлечением авторитетных экспертов, согласовании этого проекта со всеми инстанциями и общественностью».

Без судьбы и без смысла

Эта часть Васильевского острова десятилетиями находится в зоне постоянных преобразований: тут создавались намывные территории, шло активное жилищное (ЖК «Морской каскад», «Я-романтик», GoldenCity и другие) и инфраструктурное (новый пассажирский порт, ЗСД) строительство.

Первые намывы начались здесь еще в 50-х годах прошлого века с целью создать морской фасад Ленинграда, новую береговую линию. В устье Смоленки даже хотели установить грандиозный памятник к юбилею Октябрьской революции, но передумали. Позже поговаривали о переносе сюда памятника Петру Первому от гостиницы «Прибалтийская». Однако и эта идея не была реализована. Вдоль берегов Смоленки на большом расстоянии друг от друга выросли жилые здания.

Исторически здесь предполагалась коммерческая застройка. В 1990-е годы в устье Смоленки хотели построить 130-метровую офисную башню «Петр Великий». В 2005 году в Генплане участки 1 и 2 на ул. Кораблестроителей, западнее пересечения с Новосмоленской набережной, также относят к зоне «Д» (общественно-деловая застройка). В 2008-м по заказу ООО «Строй Холдинг» разработали проект планировки территории, согласно которому должен был появиться гостинично-офисный комплекс площадью 220 тыс. кв. м и высотой в 19 этажей. Этот ППТ утвердили в 2010 году, он прошел общественные слушания, но инвестор на стройплощадку так и не вышел. Позднее соседний островок в 3,5 га отдали под театр Аллы Пугачевой. Впрочем, этот проект тоже не состоялся.

Постепенно большая часть территории заросла кустарником, стала местом стихийного отдыха с шашлыками, превратилась в несанкционированную свалку. Сейчас тут можно натолкнуться на груду автомобильных покрышек в кустах и сваленную рядом кучу поролоновых матрасов, не говоря уже о следах костров и бытовом мусоре.

Журналисты «Фонтанки» специально прогулялись по набережным в устье Смоленки и посмотрели, как выглядит эта территория сейчас.

Видеорепортаж:

Фоторепортаж:

Комплекс светлого будущего

В 2016 году два небольших участка в устье Смоленки (симметрично – по одному гектару на разных берегах речки) были переданы Plaza Lotus Group, реализующей проект по созданию сети гостиниц в разных районах Петербурга. Для реализации проекта «Корабли» привлекли партнера – ООО «Мастер Девелопмент».

По документам параметры новой гостиницы гораздо скромнее позволенных по ППТ – около 140 тыс. кв. м в двух 11-этажных зданиях. Свою основную цель в беседе с «Фонтанкой» гендиректор компании «Мастер Девелопмент» Вячеслав Семененко представил как «создание объекта, где люди будут проводить время». «Мы хотим придать динамику этому месту. Например, сегодня ТРК как явление отмирают, на сцену выходят лайфстайл-центры, где во главе угла стоят досуговая и социальная составляющие, а торговля живет за счет создаваемого ими трафика. Чтобы человек пришел в такое место, в нем должно происходить что-то новое и интересное, – поясняет он. – Люди не будут все время смотреть на ботинки в витринах – это безыдейно. Нужно место, куда зайти в плохую погоду и где гулять в хорошую. Мы готовы сделать парк, и сделать его интересным, чтобы он работал на местных жителей. К сожалению, изначально негативно настроенным людям это сложно объяснить. На бюджетные деньги создавать парк долго, это куча согласований и документов. На частные средства это можно сделать прямо здесь и сейчас, не дожидаясь никаких АИП и прочего».

В компании посчитали, сколько всего земли можно благоустроить для местных жителей – около 12,8 га. Первая зеленая зона может появиться здесь уже следующим летом, на участке 3,5 га, где ранее предполагался театр Пугачевой. «Вместе с администрацией мы можем найти юридические механизмы для этого», – уверен Семененко.

Недоверие и отвага

Противники проекта настроены решительно – никакого строительства, инвестор должен уйти, а благоустройство и создание парка на Смоленке должно пройти за счет городского бюджета.

Активистка, глава движения «Живем на Васильевском» Нелли Вавилина не приветствует инициативу бизнеса о создании парка. Как она пояснила «Фонтанке», пятачок, где раньше предполагался театр Аллы Пугачевой, для зеленой зоны ничтожно мал. «Мне неизвестно, что предполагалось по ППТ, но еще с советских времен здесь планировался парк, – говорит она. – Мы категорически не идем и не пойдем ни на какие переговоры с застройщиком, у нас есть все основания полагать, что компания недобросовестна, что ее представители лукавят. Уверены, когда они в итоге построят там свои «муравейники», им будет не до благоустройства. Этим, так или иначе, будет заниматься город».

«Ну и что, что по ППТ там зона «Д», – заявил «Фонтанке» депутат петербургского ЗакСа Алексей Ковалев. – Жители ранее неоднократно обращались с просьбой создать здесь парк. Власти уже были готовы пойти навстречу, но бизнес вторгся со своими коммерческими интересами, с фиктивным стратегическим проектом, которого нет нигде. Я, например, его не видел и не знаю – покажут ли его нам вообще? Эти участки отданы практически даром, в обход законов». Деревья там, по словам Ковалева, местные жители и сами могут посадить.

Осталось договориться

Но главное опасение активистов с Васильевского – что строить будут очередной жилой комплекс по 214-ФЗ. На профильных сайтах «Корабли» анонсированы как ЖК, а значит, инвестор под видом отелей пытается построить многоквартирный дом.

Вячеслав Семененко пояснил «Фонтанке», что инвест-отель «Корабли» отличается от классической гостиницы только возможностью приобрести долю в объекте, предоставленной частным инвесторам. Продажи по 214-ФЗ на сегодня – самый привычный и понятный для потребителя инструмент, позволяющий снизить риски инвестиций. «Планировки этажей, размеры номеров, инфраструктура и сервисы, наличие управляющей компании – как у классического отеля, – перечисляет он. – Можно взглянуть на планировку типового этажа в открытом доступе и убедиться, что это не жилье».

Обилие в Интернете рекламы ЖК «Корабли» в компании объясняют тем, что рынок подобных объектов еще слишком молод, и большинство сайтов-агрегаторов с рекламой недвижимости пока не имеет в своих рубриках апарт-отелей, а тем более инвест-отелей. Поэтому в риелторских базах объявления по шаблону страниц автоматически попадают в категорию жилья.

«Такая тенденция есть, и это проблема, – пояснили «Фонтанке» в Becar Asset Management. – Агентам все равно, под каким наименованием размещать объекты в базе, так как они их не строят. Важно понимать, что инвест-отели – это инвестиционный продукт для вложений, и то, что они часто относятся к рубрике жилья, – некорректно».

Пока же решить проблему парка местные жители пытаются через митинги и обращения в различные инстанции, в том числе суд. Интригу добавляет недавняя отставка губернатора Георгия Полтавченко и развернувшаяся в связи с этим предвыборная активность.

В соцсетях активисты взывают к вице-губернатору Игорю Албину: «Кроме двух основных нарушений есть масса других, которые необходимо срочно обсудить на выездном совещании». Примерно об этом же говорит девелопер: «Предлагаем создать при профильных комитетах администрации Санкт-Петербурга рабочую группу, которая включала бы все заинтересованные стороны (представителей власти, бизнеса, экспертов в сфере градостроительства и урбанистики, местных жителей) и смогла бы компетентно и объективно подойти к решению проблемы, связанной с дальнейшим развитием этой территории».

Территория больших надежд

Специалисты по развитию территорий считают, что этой части Васильевского острова нужны частные деньги и современный дизайнерский проект благоустройства – у места есть все шансы стать новой точкой притяжения. «На острове нет ни одного крупного и даже среднего парка, – утверждает генеральный директор института территориального планирования «Урбаника» Антон Финогенов. – Идеальным решением мог бы стал современный парк, насыщенный функционалом, так как этой территории не хватает именно функций. Здесь вполне могла бы прижиться история с размещением объектов с локальной общественно-культурной функцией, которые работали бы ежедневно. Но территорию надо рассматривать в комплексе – от Мичманской улицы до Новосмоленской набережной в увязке с Морской набережной и зоной вокруг ЗСД. Для этого нужна концепция развития, где с одной стороны отразится идея создания парка, рекреационной функции, а с другой – задача привлечения частных инвестиций. Ведь понятно, что один городской бюджет не потянет крупный современный проект благоустройства на столь большой территории. А брать надо всю территорию от метро «Приморская» до Морского вокзала, так что самые простые сценарии здесь не подойдут».

Удастся ли городским властям разрешить конфликт, учитывая интересы всех сторон, пока не берется прогнозировать никто. Но снос очередного инвестиционного проекта вряд ли будет способствовать удовлетворению общественных надежд: история с Конюшенным ведомством – один из многих тому примеров.

Анна Романова