Хабиб Нурмагомедов продолжит драться в UFC. Судьба секунданта Тухугова пока под вопросом

Российский боец Хабиб Нурмагомедов​, ставший зачинщиком массовой драки на турнире в Лос-Анджелесе, продолжит выступать в UFC. Об этом 17 октября рассказала президент промоушена Дана Уайт.

«У нас все в порядке. У нас хорошие отношениях с Хабибом. Не знаю, кто будет его следующим соперником. Об этом еще не говорили, потом решим этот вопрос. Хабиб остается в UFC. Тухугов? Что будет с ним, пока не знаю», – цитирует TMZ Уайт.

Нурмагомедов победил ирландского бойца Конора Макгрегора в четвертом раунде удушающим приемом на турнире по смешанным единоборствам UFC 229 в Лос-Анджелесе в ночь с 6 на 7 октября. После поединка российский боец стал зачинщиком массовой драки, в которой секундант Хабиба и боец UFC Зубайра Тухугов и ударил со спины Макгрегора. В результате были задержаны три члена команды Хабиба. Двоих вскоре отпустили. Под стражей остается менеджер российского бойца Ризван Магомедов.

Комиссия атлетов штата Невада, где проходил бой, начала расследование инцидента. Сообщалось, что Хабибу грозит дисквалификация и лишение чемпионского звания. Результаты расследования еще не опубликованы.