В Красноярске возбудили уголовное дело о фальсификации на выборах

В списках проголосовавших досрочно на выборах в горсовет Красноярска обнаружили людей, которые этого не делали. Раскрыть мошенничество помогла сознательная избирательница, которая все-таки пришла на участок.

«Следственным отделом по Свердловскому району Главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело, предусмотренное статьей 142.1 (фальсификация итогов голосования) УК РФ», – сообщает 17 октября сайт регионального СК.

По данным следствия, избирательница обнаружила свою фамилию в списке проголосовавших досрочно на выборах 9 сентября. Проверка подтвердила этот факт, а кроме того, на этом избирательном участке были обнаружены еще 10 не отдавших свой голос человек, которые, согласно документам, якобы уже сделали свой выбор досрочно.

Следственные органы собираются допросить членов избирательной комиссии, также запланирована почерковедческая экспертиза.

Максимальное наказание за фальсификацию выборов составляет до 4 лет лишения свободы.

Напомним, что на выборах в Горсовет Красноярска 9 сентября по партийным спискам победила партия ЛДПР с 28,14%, а на втором месте «Единая Россия», за которую отдали свой голос 26,04%. Явка избирателей была крайне низкой. На избирательные участки пришли всего 20% имеющих право голоса жителей сибирского города.