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Авто
17.10.2018 10:08
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Похож на Lamborghini снаружи и внутри, но не Lamborghini

Команда иранских инженеров из города Табриз продемонстрировала плод своей четырехлетней работы – то, что по всем внешним и внутренним признакам является Lamborghini Murcielago. За исключением того, что автомобиль этот вовсе не Lamborghini.

Как пишет The Drive, четыре года потребовались иранцам для исследования, проектирования и, наконец, производства автомобиля. В результате автомобиль получился настолько близким к оригиналу Ферруччо Ламборджини, насколько это вообще возможно. Все детали кузова и салона автомобиля, ходовая часть и двигатель – все до мельчайших подробностей воспроизводит оригинальный Murcielago.

Похож на Lamborghini снаружи и внутри, но не Lamborghini

«Мы выбрали уникальную модель известнейшего бренда и старались следовать оригиналу как в основных узлах, так и в мельчайших деталях», — рассказал Масуд Моради, возглавлявший инженерные и дизайнерские команды.

По его словам, несмотря на то, что мелкосерийное производство доскональных иранских копий Lamborghini все-таки возможно, основная цель была в другом. Иранцы захотели понять, из чего состоит и как строится суперкар одного из величайших автомобильных брендов и попытаться научиться делать не хуже.

Видео: YouTube/RT

Lamborghini Murcielago – один из самых знаковых суперкаров XXI века. В период с 2001 по 2010 год было построено всего лишь 4099 экземпляров плюс несколько трековых вариантов.

 

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