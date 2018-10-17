В «Балтийской жемчужине» спасатели сняли с 17 этажа меланхолика и передали его врачам

Спасателям пришлось снимать неадекватного мужчину с 17 этажа дома в Красносельском районе Петербурга.

Неизвестный вылез за перила общего балкона дома №59 по Петергофскому шоссе в микрорайоне «Балтийская жемчужина» и стоял там в раздумьях утром 17 октября. На это в 8:50 обратили внимание жильцы комплекса и вызвали спасателей.

Как рассказали «Фонтанке» в ГУ МЧС России по Петербургу, в 9:05 мужчину, находящегося в явно неадекватном состоянии, сняли с помощью механической лестницы и передали медикам.