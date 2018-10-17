«Абсолютно неприемлемо и бесполезно». Кадыров прокомментировал протесты в Ингушетии из-за границы с Чечней

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал неприемлемыми «попытки раздуть ситуацию» вокруг установления границы с Ингушетией. Об этом он написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 17 октября.

«Граница проведена между двумя субъектами, а не братскими народами. Любой житель Ингушетии может чувствовать себя в Чечне как дома, вести бизнес, строить, выбрать место жительства. Уверен, что такую точку зрения разделяют и в соседней республике. Вместе с тем мы видим отдельные попытки раздуть ситуацию вокруг этой темы и вбить клин между нашими народами. Это абсолютно неприемлемо и бесполезно. Чеченцы были, есть и останутся братьями ингушей, несмотря на усердия отдельных лиц», – написал Кадыров и поблагодарил главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова за принципиальную позицию в решении вопроса.

Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров ​26 сентября подписали соглашение об установлении границы, которая не была четко определена со времен распада Чечено-Ингушской АССР. 4 октября парламент Ингушетии одобрил соглашение о новой границе. С этого дня в центре Магаса не прекращается акция протеста, поскольку люди недовольны отсутствием обсуждения с ними соглашения о границе. Конституционный суд республики указывал на нарушения процедуры. Ряд депутатов, которые присутствовали на голосовании, заявляли о подтасовках его итогов. Якобы большинство депутатов высказались «против».

Парламент Чечни одобрил соглашение о границе 4 октября, об этом сообщил Рамзан Кадыров. Действия нынешнего руководства Ингушетии во главе с Юнус-Беком Евкуровым ранее осудил первый президент Ингушетии Руслан Аушев. Участники протеста уверены, что новая граница с Чечнёй отчуждает от Ингушетии более 20 000 га территории.

16 октября протестующие провели переговоры с полпредом президента в СКФО Александром Матовниковым и главой управления президента по внутренней политике Андреем Яриным. В ходе совещания в Пятигорске чиновники заявили, что закон был принят и уже вступил в силу, «но при этом признали, что в нем могут быть недоработки».

Кремль не стал вмешиваться в противостояние ингушских властей и противников соглашения о новой границе с Чечнёй. Что будет дальше, «Фонтанке» объяснил политолог Максим Шевченко.