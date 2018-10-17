«Головой разбил лобовое и отлетел на пассажирское»: отбойник удержал грузовик на ЗСД

Серьёзное ДТП случилось 17 октября на ЗСД перед съездом на набережную Макарова со стороны Богатырского проспекта.

Около половины второго – двух часов ночи грузовик врезался в отбойник, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«В 2 ночи его просто подрезали, – утверждает Катерина. – Водитель в реанимации сейчас. Две ноги сломаны. Головой разбил лобовое и отлетел на пассажирское. Чудом остался жив и не вылетел». По версии другого участника группы, грузовик был на дороге один, никто его не подрезал.

Точные обстоятельства аварии выясняют правоохранительные органы.