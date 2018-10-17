Туман не дал приземлиться в Пулково как минимум двум самолетам. Их отправили дожидаться ясной погоды во Внуково

Как минимум два самолета прилетят в петербургский аэропорт Пулково с задержкой из-за густого тумана 17 октября.

По данным «Фонтанки», массовых задержек нет, но два борта, летящих в Петербург из Москвы и Екатеринбурга, отправлены на запасной аэродром во Внуково из-за неблагоприятных метеоусловий. Борт, следующий из столицы Урала, должен был приземлиться в Пулково в 7:10. Новое время прибытия – 11:40. Рейс из Москвы ждали в 8:00, теперь время прилета перенеслось на 11:30.

Ожидается, что подобная ситуация продлится еще несколько дней, до прихода холодов.