Илону Маску на три года запретили возглавлять совет директоров Tesla и оштрафовали. Его публичные заявления будут контролировать

Бизнесмен Илон Маск на три года покинет пост председателя совета директоров компании Tesla. Соглашение об этом было достигнуто с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и одобрено судом, передает 17 октября Reuters.

Решение было принято после сообщения Маска в Twitter, в котором он заявил, что готов выкупить акции Tesla с рынка по цене 420 долларов за каждую и преобразовать компанию из публичной в частную. В Комиссии сочли, что бизнесмен ввел инвесторов в заблуждение.

Помимо запрета занимать пост председателя совета директоров, Маск выплатит 20 миллионов долларов в виде штрафа, аналогичную сумму заплатит Tesla.

Бизнесмен останется при этом генеральным директором, но его коммуникации от имени автопроизводителя, в том числе любые публичные заявления в соцсетях, отныне будет контролировать специальный комитет, а совет директоров возглавит независимый председатель.

После сообщения о решении суда акции Tesla выросли на 5,5%, до 271,63 доллара.